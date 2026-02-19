Una de las grandes victoria de Alejandro Tabilo en lo que va de temporada 2026 de la ATP fue en Buenos Aires, cuando derrotó por octavos de final al brasileño Joao Fonseca.

El chileno dio la gran sorpresa en la arcilla argentina, puesto que sacaba de competencia al campeón vigente, con un alto nivel de tenis, mediante un apretado 6-3, 3-6 y 7-5.

La victoria del zurdo sorprendió a muchos, debido a que el joven tenista brasileño es anunciado como el jugador que le peleará torneos a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, aunque le falta para dar el paso.

ver también El gran salto de Alejandro Tabilo en el ranking ATP tras su triunfazo en Río de Janeiro

Tremendo consejo de Roger Federer a Joao Fonseca

Joao Fonseca está en los octavos de final del ATP de Río de Janeiro, y si sigue ganando y Tabilo hace lo propio, se volverán a medir, ahora en semifinales del torneo brasileño.

El nivel del carioca es tan alto que siempre le ha llamado la atención su juego a Roger Federer. El mejor atleta de todos los tiempos se dio el gusto de darle un consejo a Fonseca y lo comparó con Sinner.

Roger Federer conoce de cerca a Joao Fonseca. (Photo by Ezra Shaw/Getty Images for Laver Cup)

Publicidad

Publicidad

“Joao es un poco como Sinner: necesita aprender cuándo usar toda su potencia y cuándo contener los ataques. Cuando encuentre la solución, no habrá límites”, dijo el suizo a L’Equipe.

Joao Fonseca irá este jueves por la clasificación a los cuartos de final del Rio Open, cuando se mida con el peruano Ignacio Buse.