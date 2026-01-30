Un partidazo se jugó en el Australian Open entre Novak Djokovic (4°) y Jannik Sinner (2°) para definir al segundo finalista del certamen, tras la victoria de Carlos Alcaraz sobre Alexander Zverev en la primera semi.

Al igual que el duelo entre el español y el alemán, el partido contra todo pronóstico se fue a cinco sets. El italiano era amplio favorito, pero Nole jugó un tenis de alto nivel.

El primer set fue para Sinner, que se lo llevó por 6-3. Reaccionó el serbio para ganar la segunda manga por 6-3 y ahí empezó un tobogán de emociones.

Nuevamente el italiano se impuso en el tercer set con un quiebre sobre el final, que parecía encaminar su victoria pues el balcánico mostraba signos de dolor. Pero Djokovic tiene mucha jerarquía y llevó todo al quinto set al ganar 6-4 el cuarto parcial.

Djokovic superó dolores físicos que tuvo en el tercer set

Desenlace de infarto entre Sinner y Djokovic

Djokovic tomó ventaja en el quinto set de manera sorpresiva en el séptimo juego, al quebrarle a Sinner y ponerse 4-3 en ventaja. Todos estaban impactados en Australia, donde eran las 1 de la madrugada.

En el game siguiente Sinner se puso 0-40 con el servicio del máximo ganador de Grand Slam en la historia. Sin embargo, no fue capaz de capitalizar esas bolas de rompimiento. Y con un ace, Nole se puso 5-3.

Sinner mantuvo su saque y Djokovic, con calidad, logró cerrar el partido en su tercer match point ante el asombro mundial: 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4 fue el resultado final en más de 4 horas de juego.

Nole ha conquistado 10 veces el Australian Open, el torneo de Grand Slam que más veces ha ganado. Ante Alcaraz, este domingo, buscará su undécima corona en Melbourne con 38 años y llegar así a 25 majors.

