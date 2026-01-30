Un histórico partido se jugó este viernes en el Australian Open. Carlos Alcaraz clasificó a la final del primer Grand Slam del año tras vencer en un apasionante encuentro a Alexander Zverev (3°).

El español ganó un partido que quedará como uno de los mejores de todos los tiempos en Melbourne y va por su primer título en el certamen oceánico.

Alcaraz y Zverev dieron un hermoso show, lo que se grafica en el impresionante marcador de 6-4, 7-6 (5), 6-7 (3), 6-7 (4) y 7-5, en cinco horas y 26 minutos, a favor del murciano.

ver también Golpe a la familia del tenis: así será la transmisión de Copa Davis entre Chile y Serbia

Las frase de Carlos Alcaraz tras su partidazo ante Alexander Zverev

Luego de su linda victoria habló Alcaraz, quien terminó agotado tras tener que remontar en el último set, donde perdió por 5-3 y tuvo que dar vuelta la historia para acceder a la final.

“He puesto el corazón y me siento orgulloso de haber remontado. Pase lo que pase hay que seguir creyendo y eso es lo que he hecho hasta el final. Odio rendirme y no quiero tener nunca esa sensación. No me vi muerto en ningún momento”, dijo el español.

Alexander Zverev y Carlos Alcaraz jugaron un partidazo. (Photo by Phil Walter/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Tras ello hizo hincapié en sus problemas físicos: “ha sido uno de los partidos de una mayor demanda física de mi corta carrera. Ahora mismo, sólo pienso en recuperarme para la final del domingo”.

Por último, comentó la polémica situación que protagonizó. Zverev lo acusó de pedir ayuda del fisioterapeuta cuando estaba con calambres, situación que no está permitida.

“Cuando he pedido al fisio, no sabía lo que tenía, no sabía que eran calambres. Mañana me voy a levantar tieso. El cuerpo tiene memoria”, cerró.

Publicidad

Publicidad