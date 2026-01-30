Alejandro Tabilo se agranda antes de la Davis y sigue firme en el Challenger de Concepción

Alejandro Tabilo (79° del ranking ATP) sigue sumando confianza en el Challenger de Concepción, previo a la Copa Davis, tras conseguir un sólido triunfo ante el argentino Lautaro Midón (232° del ranking ATP). El resultado le permitió instalarse entre los cuatro mejores del torneo disputado en suelo nacional.

El tenista chileno mostró autoridad a lo largo del encuentro, imponiendo su ritmo desde el fondo de la cancha y aprovechando su mayor experiencia para cerrar el partido sin mayores sobresaltos ante un rival que intentó resistir.

ver también Novak Djokovic vs. Carlos Alcaraz: Día y horario de la gran final del Australian Open 2026

Con esta victoria, Tabilo confirma su buen momento competitivo, en una temporada donde busca regularidad y minutos de alta exigencia. Especialmente jugando en casa y con el respaldo del público local.

En semifinales del Challenger, Tabilo deberá enfrentar al italiano Marco Cecchinato (230° del ranking ATP). Rival de recorrido en el circuito y ex top 16, lo que asoma como una prueba exigente para el chileno.

Tabilo busca ganar el Challenger de Concepción

Tabilo y el single en Copa Davis

Más allá de lo ocurrido en el Challenger, el presente de Tabilo lo posiciona como uno de los principales candidatos a ser singlista en la próxima serie de Copa Davis. Esta se disputará en las próximas semanas y donde Chile buscará dar un paso clave en la competencia.

Publicidad

Publicidad

ver también Zverev estalla por supuesta ayuda a Alcaraz en el Australian Open: “Esto es una mier…”

El nivel mostrado en Concepción refuerza su opción de liderar el equipo nacional. También considerando su experiencia internacional y su capacidad para asumir la presión en partidos decisivos.

Ese duelo será clave no solo para buscar el título en Concepción, sino también para llegar con ritmo y confianza a los desafíos que se avecinan con la camiseta de Chile en la Copa Davis.