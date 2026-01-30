Es tendencia:
Alejandro Tabilo se agranda antes de la Davis y sigue firme en el Challenger de Concepción

El chileno derrotó a Lautaro Midón y avanzó a las semifinales del Challenger de Concepción y ya tiene rival definido.

Por Sebastián Amar

Alejandro Tabilo pasa a semifinales del Challenger de Concepción
Alejandro Tabilo pasa a semifinales del Challenger de Concepción

Alejandro Tabilo (79° del ranking ATP) sigue sumando confianza en el Challenger de Concepción, previo a la Copa Davis, tras conseguir un sólido triunfo ante el argentino Lautaro Midón (232° del ranking ATP). El resultado le permitió instalarse entre los cuatro mejores del torneo disputado en suelo nacional.

El tenista chileno mostró autoridad a lo largo del encuentro, imponiendo su ritmo desde el fondo de la cancha y aprovechando su mayor experiencia para cerrar el partido sin mayores sobresaltos ante un rival que intentó resistir.

Con esta victoria, Tabilo confirma su buen momento competitivo, en una temporada donde busca regularidad y minutos de alta exigencia. Especialmente jugando en casa y con el respaldo del público local.

En semifinales del Challenger, Tabilo deberá enfrentar al italiano Marco Cecchinato (230° del ranking ATP). Rival de recorrido en el circuito y ex top 16, lo que asoma como una prueba exigente para el chileno.

Tabilo busca ganar el Challenger de Concepción

Tabilo y el single en Copa Davis

Más allá de lo ocurrido en el Challenger, el presente de Tabilo lo posiciona como uno de los principales candidatos a ser singlista en la próxima serie de Copa Davis. Esta se disputará en las próximas semanas y donde Chile buscará dar un paso clave en la competencia.


El nivel mostrado en Concepción refuerza su opción de liderar el equipo nacional. También considerando su experiencia internacional y su capacidad para asumir la presión en partidos decisivos.

Ese duelo será clave no solo para buscar el título en Concepción, sino también para llegar con ritmo y confianza a los desafíos que se avecinan con la camiseta de Chile en la Copa Davis.

