Alexander Zverev protagonizó una fuerte polémica tras su derrota frente a Carlos Alcaraz en la semifinal del Australian Open 2026. Partido que fácilmente se podría denominar por ahora, como el mejor encuentro del formato.

El español se impuso al alemán por 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4) y 7-5, en duelo que duró cinco horas y 27 minutos. Con esto Alcaraz se planta en el último domingo de la competición, en la que espera rival.

Pese al alto nivel mostrado por ambos tenistas, el foco posterior al partido se trasladó fuera de la cancha, luego de que Zverev manifestara su molestia por el tratamiento médico que recibió Alcaraz durante el encuentro.

“Es increíble que le permitan recibir tratamiento por calambres, esto es una mierda. Todo el tiempo están protegiendo a estos dos tipos”, comentó el alemán refiriéndose a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

Carlos Alcaraz recibiendo tratamiento médico en pleno desarrollo del partido

¿Qué pasó que Zverev dijo eso?

Zverev profundizó en su molestia apuntando al tiempo que Alcaraz estuvo detenido durante el partido. “Se tomó como una hora y media de descanso en la que casi no se movió en absoluto”, señaló el alemán, dejando en claro su incomodidad con la interrupción.

En la misma línea, el tenista reconoció una autocrítica por no haber aprovechado mejor ese momento del encuentro. “Quizá debería haber aprovechado eso mejor de alguna manera. Quizá debería haber ganado los juegos y los sets un poco más rápido, para que al pasar al quinto no tuviese tanto tiempo para recuperarse”, agregó.

Pese a sus reclamos, Zverev también destacó el nivel físico de su rival en el desenlace del partido. “En el quinto set, la forma en que se movía fue increíble de nuevo”, cerrando así su explicación sobre lo ocurrido en la semifinal del Australian Open.