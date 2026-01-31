Colo Colo sigue sin dar muestras de mejora de la mano de Fernando Ortiz. Tras una pretemporada que dejó más dudas que certezas ahora los albos tuvieron un debut para el olvido en la Liga de Primera 2026, cayendo por un rotundo 3-1 ante Deportes Limache.

Lamentablemente el Cacique volvió dar muestras de una fragilidad defensiva alarmante en el Elías Figueroa Brander. Además, en delantera el equipo sigue sin generar juego y peligro real en el arco rival.

Uno que salió a analizar esto último fue Patricio Yáñez, quien en su calidad de comentarista en Radio Agricultura apuntó directamente contra otro partido bajo de Claudio Aquino en ofensiva.

“Está lejos de su rendimiento”

El ex atacante aseguró tras la caída del Popular que “Claudio Aquino está lejos de su rendimiento. Es un hombre diferente, distinto, importante, de técnica, que tiene que jugar más y hay que exigirle más”.

“Aquino tiene que meterse en la dinámica, tiene que ser el hombre que de alguna manera marque el camino. No sé si como conductor o viniendo de más atrás”, concluyó.

Cabe destacar que Aquino jugó los segundos 45 minutos en Playa Ancha, donde tuvo 35 de 45 pases precisos, tres grandes ocasiones creadas y aportó con la asistencia a Maximiliano Romero para el descuento de los albos.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El Cacique regresará a la acción ante Everton el próximo sábado 7 de febrero a partir de las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Este compromiso será válido por la fecha 2 de la Liga de Primera 2026.