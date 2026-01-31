Es tendencia:
¡Se acaba la paciencia! Los horribles números que suma Fernando Ortiz desde su llegada a Colo Colo

El DT del Cacique ha tenido un pésimo desempeño desde su llegada a Macul. La paciencia empieza a acabarse.

Por Jose Arias

El técnico albo y un paupérrimo presente.
Era una oportunidad de oro. El Centenario fue terrible y opaco para Colo Colo, por lo que la Liga de Primera 2026 se quería comenzar de la mejor manera, para empezar a dejar las críticas en el olvido.

Sin embargo, este 2026 parece una extensión de lo que fue el año pasado. En el último día del primer mes, Deportes Limache le pasó por encima al Cacique en Valparaíso.

Y si bien es apenas el primer partido, el agua parece empezar a llegarle al cuello a Fernando Ortiz. De hecho, el DT de Colo Colo ha tenido números paupérrimos en el Cacique y viene acarreando el legado del segundo semestre del 2025.

Los horripilantes números de Fernando Ortiz

Si hay un personaje que es sindicado como uno de los responsables del rendimiento gris de Colo Colo, ese es Fernando Ortiz. El DT argentino no ha sabido sacarle rendimiento al equipo. El año pasado la excusa era que no había elegido los jugadores. Este 2026, ya se acaban las justificaciones.

Son 14 partidos los que ha dirigido Fernando Ortiz desde que llegó a Colo Colo. El técnico ha conseguido, en ese tiempo, apenas cuatro triunfos, sumando, además, tres empates y siete derrotas.

Esto hace que su rendimiento sea de, apenas, el 35,7%. Si hay que compararlo con su antecesor, Jorge Almirón, podríamos decir que sus números están bastante lejanos. El DT cabecita de muela registró 34 triunfos, 16 empates y 12 derrotas en 62 partidos, con un rendimiento del 54,8%.

Todos los partidos de Fernando Ortiz en Colo Colo

  • Colo Colo 0-3 U de Chile
  • Colo Colo 4-0 Iquique
  • Puerto Montt 2-1 Colo Colo
  • Coquimbo Unido 1-0 Colo Colo
  • Colo Colo 2-2 Limache
  • Ñublense 0-1 Colo Colo
  • Unión Española 1-2 Colo Colo
  • Colo Colo 4-1 Unión La Calera
  • Cobresal 3-0 Colo Colo
  • Colo Colo 1-2 Audax Italiano
  • Colo Colo 0-0 Olimpia
  • Colo Colo 2-3 Alianza Lima
  • Colo Colo 1-1 Peñarol
  • Deportes Limache 3-1 Colo Colo

¿Cómo quedó Colo Colo en la Liga de Primera 2026?

