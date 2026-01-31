Los hinchas de Colo Colo esperaban con ansias el estreno del Cacique en la Liga de Primera, pero no imaginaban cómo se desarollarían los primeros minutos contra Deportes Limache en el Elías Figueroa de Valparaíso.

Y es que los tomateros pusieron dos goles de ventaja en apenas 15 minutos de partido. A los 7′, una mala salida de Jonathan Villagra y un error de Leandro Hernández permitió que Jean Meneses apareciera solo para el 1-0.

El Cacique no alcanzó a contestar antes de que llegara el segundo gol para los locales. Y solo minutos más tarde, Meneses haría sufrir de nuevo a los albos.

Otro error en el fondo le permitió al ex Vasco da Gama marcar el 2-0 a los 13′. Pinares la mandó al área y Daniel Castro, un jugador al que Colo Colo buscó en el mercado, cedió la pelota para que Meneses la empujara dentro del arco.

Goleada de Limache contra Colo Colo

Los dos goles no serían suficientes para Limache. Casi llegando a la media hora del partido, fue el turno de Daniel Castro para poner el 3-0. Fue a los 27′ que Jean Meneses lo habilitó con un centro desde el sector izquierdo.

El juez de línea levantó su banderín en el tanto, pero la jugada fue revisada por el VAR y, por altoparlante, el árbitro del encuentro, Cristián Garay, confirmó que el gol fue legítimo, decretando el 3-0 de Deportes Limache sobre Colo Colo.

