Copa Davis

Crisis asiática: Argentina queda sorprendido por Corea del Sur y es eliminado de la Copa Davis

El equipo argentino tenía todo para ganar ante Corea del Sur, excepto la localía. Eso fue primordial en su derrota en la Davis.

Por Jose Arias

Argentina sucumbió ante Corea del Sur.
No todo es fútbol. Precisamente, en estas fechas el tenis tiene mucho que decir. Tras el Australian Open, tomó protagonismo la Copa Davis, torneo que tiene a Chile en los octavos de final, luego del triunfo ante Serbia.

Para muchos podría parecer una sorpresa el resultado. Sin embargo, el equipo capitaneado por Nicolás Massú fue ampliamente superior y consiguió una gran clasificación a la siguiente ronda.

Otros que asomaban como favoritos no lo lograron. Es el caso de Argentina, equipo que decepcionó completamente, tras caer ante Corea del Sur, pese a la ventaja que tenían.

Sorpresa surcoreana

Argentina lo ganaba por 2-1. En la primera jornada, un punto habían repartido para cada nación. Los trasandinos comenzaron con el triunfo de Thiago Tirante sobre Hyeon Chung (2-6, 7-5 y 7-6), mientras que Corea del Sur lo había empatado con la victoria de Soon-Woo Kwon sobre Marco Trungelliti (7-6 y 6-2).

Mientras, en el dobles los trasandinos se habían impuesto. Guido Andreozzi y Federico Gómez vencieron por 6-3 y 7-5 a Ji Sung Nam y Uisunk Park. Parecía que los trasandinos se quedaban con la victoria.

Pero, todo se derrumbó. El 2-1 en contra fue revertido gracias a una jornada excelente de los surcoreanos. Primero gracias al triunfo de Soon-Woo Kwon ante Thiago Tirante (6-4, 4-6 y 6-3) y, luego, con el punto definitivo ganado por Hyeon Chung ante Marco Trungelliti (6-4 y 6-3).

¿Qué equipos clasificaron a octavos de final de la Copa Davis?

Además de Chile y de Corea del Sur, clasificaron a la siguiente ronda Alemania (venció a Perú), Croacia (venció a Dinamarca), Gran Bretaña (derrotó a Noruega), Bélgica (se impuso ante Bulgaria), Austria (triunfó sobre Japón), Estados Unidos (aplastó a Hungría), República Checa (triunfo sobre Suecia) y Canadá (derrotó por un mínimo margen a Brasil). Quedan por definirse los cruces entre Francia y Eslovaquia (2-1), India Países Bajos (2-2) y Ecuador ante Australia (2-0).

