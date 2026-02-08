No todo es fútbol. Precisamente, en estas fechas el tenis tiene mucho que decir. Tras el Australian Open, tomó protagonismo la Copa Davis, torneo que tiene a Chile en los octavos de final, luego del triunfo ante Serbia.

Para muchos podría parecer una sorpresa el resultado. Sin embargo, el equipo capitaneado por Nicolás Massú fue ampliamente superior y consiguió una gran clasificación a la siguiente ronda.

Otros que asomaban como favoritos no lo lograron. Es el caso de Argentina, equipo que decepcionó completamente, tras caer ante Corea del Sur, pese a la ventaja que tenían.

Sorpresa surcoreana

Argentina lo ganaba por 2-1. En la primera jornada, un punto habían repartido para cada nación. Los trasandinos comenzaron con el triunfo de Thiago Tirante sobre Hyeon Chung (2-6, 7-5 y 7-6), mientras que Corea del Sur lo había empatado con la victoria de Soon-Woo Kwon sobre Marco Trungelliti (7-6 y 6-2).

Mientras, en el dobles los trasandinos se habían impuesto. Guido Andreozzi y Federico Gómez vencieron por 6-3 y 7-5 a Ji Sung Nam y Uisunk Park. Parecía que los trasandinos se quedaban con la victoria.

Pero, todo se derrumbó. El 2-1 en contra fue revertido gracias a una jornada excelente de los surcoreanos. Primero gracias al triunfo de Soon-Woo Kwon ante Thiago Tirante (6-4, 4-6 y 6-3) y, luego, con el punto definitivo ganado por Hyeon Chung ante Marco Trungelliti (6-4 y 6-3).

¿Qué equipos clasificaron a octavos de final de la Copa Davis?

Además de Chile y de Corea del Sur, clasificaron a la siguiente ronda Alemania (venció a Perú), Croacia (venció a Dinamarca), Gran Bretaña (derrotó a Noruega), Bélgica (se impuso ante Bulgaria), Austria (triunfó sobre Japón), Estados Unidos (aplastó a Hungría), República Checa (triunfo sobre Suecia) y Canadá (derrotó por un mínimo margen a Brasil). Quedan por definirse los cruces entre Francia y Eslovaquia (2-1), India Países Bajos (2-2) y Ecuador ante Australia (2-0).