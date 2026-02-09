Entre Chile y Uruguay hubo más de un traspaso que fue a dar a Montevideo City Torque, como el préstamo de Salomón Rodríguez que acordó Colo Colo. Y que tuvo al fallido refuerzo de los albos como verdugo de los albos en un partido amistoso informal.

Otro que salió del fútbol chileno y recaló en el City Torque fue Sebastián Rodríguez, quien había quedado libre de Universidad de Chile. E incluso el portero Gastón Rodríguez, el ex Rangers quien quedó como segundo de Franco Torgnascioli.

Sí, otro que pasó por el fútbol chileno: Everton, San Luis de Quillota y Unión Española fueron los clubes que defendió Torgna. Y otro que milita en los registros de aquel club es un ex volante de contención de Unión La Calera. Su nombre es Agustín Álvarez Wallace y está en pie de guerra con la directiva.

Agustín Álvarez Wallace disputó 42 partidos en Unión La Calera. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Está apartado con el plantel de 3°. “Tuve ofertas de Platense, hablé con el presidente y el entrenador”, desclasificó Álvarez Wallace en El Espectador Deportes. Y contó mucho de este tira y afloja que se generó con el centrocampista

“La primera postura de ellos fue que mi salario era alto y no me querían tener acá, pero me tienen corriendo en tercera y no entrenando con el plantel principal. Tampoco me hacen jugar en otro club para mostrarme. Yo lo único que pedía era entrenar en el plantel principal. Después me ganaré el puesto o no jugaré”, reconoció el jugador de 24 años.

Tuvo más. “La cabeza me juega en contra. Soy un poco ansioso, esto en realidad sobrepasó los límites. No merezco tener el trato que estoy teniendo. Ellos invirtieron y demás, tampoco quieren rescindir. Ellos invirtieron, lo entiendo, pero no me dan el valor que dicen que tengo que tener”, acusó Álvarez Wallace.

De Chile a Uruguay y problemas con Montevideo City Torque: el duro presente de Álvarez Wallace

Agustín Álvarez Wallace estuvo un año y medio en Unión La Calera y jugó 42 partidos en Chile, pero en Montevideo City Torque de Uruguay ha tenido muchos inconvenientes. Al punto que ni siquiera tiene chances de entrenar con el plantel estelar.

“Mi mujer está embarazada, a dos meses de tener. Trato de no hablar del tema. El jugador si no juega o no está en un plantel principal no se siente importante. Se llenan la boca hablando de la salud mental y no le dan bola al jugador, el manoseo que están haciéndome no me lo merezco”, manifestó el jugador.

De todas formas se apresuró en dejar una aclaración en el citado programa emitido por Carve Deportiva. “En mi caso no va a pasar nada extraño. Tengo una familia detrás y un hijo de 8 años, debo demostrarle que hay que saber salir de las dificultades”, cerró Álvarez Wallace.

Así va Unión La Calera en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Unión La Calera suma tres puntos en 2 partidos y afina detalles para jugar ante Colo Colo.

Así va Montevideo City Torque en la tabla de posiciones del Apertura de Uruguay

Montevideo City Torque suma 0 puntos al cabo de un partido en el Apertura de Uruguay y lógicamente está en la parte baja de la tabla.