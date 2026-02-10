Pronósticos Manchester City vs Fulham: el golpe en Anfield mantiene viva la pelea por la Premier League

RedGol te entrega los pronósticos deportivos destacados para apostar en Manchester City vs Fulham, en la fecha 26 de la Premier League.

Este miércoles 11 de febrero, Manchester City recibirá a Fulham por la fecha 26 de la Premier League, luego de conseguir un triunfo clave en Anfield, en un cierre cargado de polémica y muy celebrado por los Ciudadanos.

El equipo de Pep Guardiola se mantiene a seis puntos de Arsenal, ilusionado con poder alcanzarlo y partiendo como principal favorito para quedarse con la victoria en esta jornada. Los Pueblerinos, en cambio, atraviesan un presente irregular, con tres derrotas en sus últimos cuatro compromisos, lo que los tiene ubicados en la décima posición.

En la antesala de este encuentro, nuestro especialista te acerca tres pronósticos destacados para que los tengas en cuenta antes de realizar tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Manchester City vs Fulham

Ambos equipos anotarán: Si 1.80 Tiros al arco de Raúl Jiménez: Más de 0.5 1.72 Tiros de esquina de Manchester City: Más de 3.5 + Tiros de esquina de Fulham: Más de 2.5 1.80

La Premier League y sus partidos abiertos

En los últimos tres compromisos de Manchester City, dos por Premier League y uno por la EFL Cup, anotaron ambos equipos. Esta tendencia también se repite en Fulham, ya que en siete de sus ocho encuentros más recientes, considerando todas las competencias, marcaron los dos conjuntos.

Además, en seis de los últimos ocho enfrentamientos directos entre Citizens y Cottagers, ambos celebraron al menos una vez.

Ambos equipos anotarán: Si – 1.80 en bet365

Raúl Jiménez, activo y peligroso en el ataque de Fulham

Raúl Jiménez atraviesa una buena temporada con Fulham, con siete goles y tres asistencias en 29 apariciones. En sus tres presentaciones más recientes, el delantero mexicano registró al menos un remate a puerta. En total, acumula 65 disparos en 29 partidos, de los cuales 19 fueron entre los tres palos.

Tiros al arco de Raúl Jiménez: Más de 0.5 – 1.72 en bet365

Las apuestas para los córners en la liga inglesa

En 11 de sus 12 partidos como local en la Premier League, el equipo dirigido por Pep Guardiola ejecutó más de tres saques de esquina.

Por su parte, los Cottagers también mostraron números consistentes en este rubro, ya que registraron al menos tres córners en 11 de sus 12 presentaciones como visitante.

Tiros de esquina de Manchester City: Más de 3.5 + Tiros de esquina de Fulham: Más de 2.5 – 1.80 en bet365

Cuotas en Manchester City vs Fulham

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Historial de Manchester City vs Fulham: últimos partidos