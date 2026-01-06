Siempre existe el riesgo de fallar en los refuerzos y todos los clubes asumen eso durante el mercado de fichajes. Al menos en cuanto a los futbolistas uruguayos, tanto en Colo Colo como en la Universidad de Chile no hubo mucho éxito en el último tiempo.

De hecho, Salomón Rodríguez se despidió oficialmente del Cacique para volver a su país: jugará en el Montevideo City Torque luego de haber estado lejísimo de colmar las expectativas cifradas en él: apenas anotó tres goles con la camiseta del Eterno Campeón.

“Me voy feliz. No cumplí las expectativas, pero bueno, buscaré sumar minutos y rodaje. El objetivo es ese: volver a jugar y competir. Conozco el fútbol de allá, tengo mi familia y mis amigos cerca. Es un buen cambio para volver a ganar confianza”, manifestó Rodríguez en un diálogo con Cooperativa Deportes.

Salomón Rodríguez jugó un Superclásico de titular por la lesión de Javier Correa. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

De todas maneras, el ex ariete de Godoy Cruz prometió una revancha en Pedrero. “No cumplí con las expectativas, pero volveré de la mejor manera”, apuntó el atacante charrúa, quien en su país natal defendió la camiseta de Rentistas. Y pronto será una variante más en el Montevideo City Torque.

Un equipo que sabe bien eso de recibir refuerzos que fracasaron en los grandes del fútbol chileno. Sin ir más lejos, lo hicieron a mediados del año pasado, cuando se quedaron con uno de los fichajes más cuestionados de Azul Azul en la Universidad de Chile.

Montevideo City Torque, el resumidero de refuerzos fallidos de los grandes chilenos en el mercado

Además de Salomón Rodríguez, el Montevideo City Torque se quedó con varios refuerzos desde el fútbol chileno en el mercado de fichajes. Y el de Gonzalo Montes fue una especie de caso similar al del ariete de Colo Colo. El ex mediocampista de Universidad de Chile llegó al Centro Deportivo Azul previo pago de un millón de dólares a Huachipato.

Pero estuvo muy lejos de transformar esa inversión en buen rendimiento, al punto que perdió el respaldo de Gustavo Álvarez, un promotor de su llegada al Romántico Viajero. Se dio además una suerte de efecto dominó con el Torque, pues el Bulla se reforzó con un mediocampista de aquella institución.

El Bigote Sebastián Rodríguez, quien casi no sumó acción en el segundo semestre de 2025. Así las cosas, el cuadro de la capital de Uruguay suma y sigue con los conocidos del fútbol chileno: también tiene en sus filas al portero Franco Torgnascioli, quien hasta el día de hoy recibe críticas por su forzada salida de la Unión Española. Y al zaguero central Gary Kagelmacher, capitán del equipo. Dos referentes que tiene el nuevo equipo de Salomón Rodríguez.

Así quedó Montevideo City Torque en la tabla de posiciones del Clausura en Uruguay 2025

El Montevideo City Torque terminó en el 3° lugar de la tabla de posiciones en el Torneo Clausura de Uruguay el año pasado.

