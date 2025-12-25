Universidad de Chile tiene la necesidad de que el 2026 sea, por fin, el año en el que se logre establecer una campaña conforme a la grandeza del equipo. Si bien en la Sudamericana 2025 se llegó a semifinales, el campeonato local se descuidó y la U se quedó sin pan, ni pedazo.

Es lo que hay que saber superar este 2026 que se avecina. Con Paqui Meneghini en los controles, la idea es que el cuadro universitario consiga consolidarse tanto internacional, como nacionalmente.

Precisamente, Paqui parece extraordinario para dar con esa meta. Sobre todo, porque parece un hombre serio a la hora de trabajar. Y eso lo ratifican los que lo conocen.

Hablan de Francisco Meneghini

Los amigos y conocidos hablan mucho más de cómo es la persona que ella misma. Por eso, en El Deportivo se acercaron al entorno de Paqui Meneghini para saber cómo es su forma de trabajo y de entrenamiento.

“Sus entrenamientos son muy serios. No realiza asados ni conversa mucho, pero te hace entender su idea de juego. Y aunque mantiene distancia con los jugadores, está siempre abierto al diálogo y te cita al vestuario para hablar de fútbol, si encuentra que es necesario”, señaló Franco Torgnascioli, portero que fue dirigido por Meneghini en Everton.

Una evaluación parecida tiene Nicolás Crovetto, que tuvo a Meneghini como DT en Audax Italiano, en 2020. “No es de aquellos entrenadores que no te habla y aparece inalcanzable. Te llama a reuniones y te muestra videos y cuando necesita entregarte mensajes y, en la medida que va ganando experiencia con el equipo, va reaccionando mejor a los malos momentos. No pierde el control, es sereno. Pero si tiene que retarte, lo hace. Eso sí, nunca le faltó respeto a nadie, era muy calmo, no gritaba y eso nos llamaba mucho la atención”, enfatizó.

Por último, Jorge Deschamps, portero de O’Higgins, lo comparó con otros DT. “El profe es un obsesionado con el estudio del fútbol y de los rivales. Seguramente, eso tiene que ver con sus inicios como entrenador de la mano de Marcelo Bielsa y Sebastián Beccacece“, reflexionó.

El máximo grito que le verás a Meneghini | Photosport

¿Qué puestos quiere reforzar Paqui Meneghini en la U de Chile?

Paqui Meneghini quiere a otro arquero (competencia de Castellón, considerando que Toselli se va), un volante central, un extremo izquierdo y dos delanteros centros (ante la fuga masiva de delanteros).

