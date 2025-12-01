Luego de la derrota ante Deportes Limache muchos hinchas de Unión Española quedaron resignados al descenso, algo que finalmente se concretó en la penúltima fecha de la Liga de Primera 2024. Fue O’Higgins el club que le dio el golpe de nocaut a los hispanos.

El triunfo por 4-2 del Capo de Provincia sentenció que el elenco de colonia disputará la Primera B del año entrante. Apenas el segundo descenso en la historia del equipo enclavado en la Plaza Chacabuco. “Hoy es un día terrible, pero cómo se comenzó el año fue para tener un gran 2025″, dijo el gerente general de la institución, Sabino Aguad.

Defendió a capa y espadas a Jorge Segovia para eximirlo de la máxima responsabilidad de haber perdido la categoría. “Se hizo todo el esfuerzo. Después, el fútbol. Hubo errores nuestros, sí, pero no le pueden echar la culpa a las personas que organizan el año y después ya no se pueden meter a la cancha”, expuso Aguad. Tenía al plantel como claro destinatario del recado.

Sabino Aguad sabe que debe dar la cara tras el descenso hispano y así lo hizo. (Karin Pozo/Photosport).

“No podemos decir ‘oye no se lesionen, no se pongan nerviosos por favor’. Terminamos jugando con seis jugadores Sub 21, les pasamos la responsabilidad a los chicos porque todos los mayores estaban lesionados”, manifestó el ex gerente general de Blanco y Negro, Azul Azul, además de haber desempeñado ese mismo rol en Bolívar de La Paz.

Pablo Aránguiz salió lesionado en la derrota de Unión Española ante O’Higgins. (Felipe Zanca/Photosport).

Fue entonces que se acordó de un arquero uruguayo que salió de la institución tras haber discutido con Miguel Ramírez por una decisión técnica del Cheíto. Un experimentado golero que ya había defendido la camiseta de Everton de Viña del Mar y San Luis de Quillota en el fútbol chileno. Sí, Franco Torgnascioli.

Aguad se acordó de Franco Torgnascioli sin nombrarlo. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Sabino Aguad recuerda a Torgnascioli tras el descenso de la Unión Española

Todo parece indicar que la ausencia de líderes en el plantel de Unión Española repercutió directamente en la campaña que terminó con el descenso a la Primera B del fútbol chileno. Sabino Aguad se acordó del golero de 35 años que emigró a Montevideo City Torque.

“Hubo un jugador que no soportó que lo pusiéramos un partido en la banca y se terminó yendo. Nos pasaron cosas que nunca me habían sucedido”, manifestó Aguad, quien así revivió la polémica salida de Torgnascioli en una línea donde el equipo flaqueó.

Franco Torgnascioli fue aludido indirectamente por Sabino Aguad. (Jaime Salazar/Photosport).

Tras el adiós del charrúa, quedó Martín Parra como portero titular de los hispanos. El ex Huachipato se hizo cargo del fierro caliente que era custodiar la valla de un equipo firme candidato al descenso. Parece haberle costado esa responsabilidad en varios de los partidos.

Martín Sarrafiore anotó el primer gol de O’Higgins ante una débil resistencia de su tocayo Martín Parra. (Dragomir Yankovic/Photosport).