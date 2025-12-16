A pesar de que la forma en la que se fue no era la mejor, Jorge Almirón no se olvida de Colo Colo. El técnico tuvo un destacado primer año en el Cacique, pero terminó saliendo por la puerta chica ante los malos resultados en el centenario.

Desde entonces el DT se había mantenido alejado de todo, pero en las últimas horas se confirmó su próximo desafío: Rosario Central. El argentino fue presentado en el Canalla y de inmediato comenzó a definir el armado del plantel del 2026, donde podría darle una inesperada mano al Eterno Campeón.

Y es que el estratega está mirando al Estadio Monumental para encontrar algunas variantes. Si bien los nombres de Arturo Vidal y Claudio Aquino fueron los primeros en aparecer, hubo otro “cacho” que ahora se sumó a la lista.

Salomón Rodríguez puede irse de Colo Colo gracias a Jorge Almirón

En Colo Colo se preparan para una salida masiva de jugadores y Argentina puede ser el destino de varios. Hay dos en específico que tienen grandes opciones: Claudio Aquino y Salomón Rodríguez.

Jorge Almirón mira a Colo Colo para reforzar a Rosario Central. Foto: Photosport.

En las últimas horas se conoció que el 10 albo es el jugador que pidió como prioridad el técnico para potenciar al plantel de Rosario Central. Este martes en Los Tenores de Radio ADN se analizó el tema, donde apareció otro nombre en la lista.

Publicidad

Publicidad

El panel discutía al respecto cuando el periodista Leonardo Burgueño sorprendió lanzando el nombre de Salomón Rodríguez. Hace algunos días se supo que Huracán estaba tratando de llevárselo, pero ahora le salió competencia de forma directa.

ver también ¿Mejor que Salomón Rodríguez? Los números que deja Alexander Oroz en su adiós a Colo Colo

¿Lo más llamativo de todo? Según explicó el reportero Álvaro Choupay, ambos jugadores están representados por el agente del propio Jorge Almirón. Una situación que en Colo Colo miran muy atentamente y que podría permitirles liberar parte importante de los gastos que hoy tienen.

Al no haber clasificado a copas internacionales, el Eterno Campeón competirá solo a nivel local en el 2026. Ante esto, la dirigencia quiere alivianar la carga en sueldos y así no dejar tan vacíos los bolsillos.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo por ahora sigue armándose mientras desde distintas partes del mundo miran a sus jugadores. Jorge Almirón puede dar una mano importante con dos que llegaron como estrellas para el centenario y no estuvieron a la altura.

¿Cuáles son los números de Salomón Rodríguez en Colo Colo?

Salomón Rodríguez finalizó su primera temporada en Colo Colo disputando un total de 26 partidos oficiales. En ellos aportó con 3 goles y no tuvo asistencias en los 1.101 minutos que acumuló dentro del campo de juego.