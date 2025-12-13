En Colo Colo están tomando varias decisiones importantes con lo que será el plantel del 2026. El Cacique no quiere dejar pasar el tiempo y desde ya va limpiando su camarín con varias salidas. Una de ellas, la de Salomón Rodríguez.

El delantero, que llegara desde Godoy Cruz como la gran carta de gol para el centenario, terminó siendo un fracaso rotundo. Su rendimiento ha sido tan malo que lo asume buscando irse, pero no son dejarle más problemas al Eterno Campeón.

Y es que si bien todavía esperan por una oferta formal para sacarlo, en el Estadio Monumental ya tomaron una postura sobre la forma en la que negociarán. Ella les deja un gasto extra con el jugador, algo que no ayuda en nada a un bolsillo que ya está vacío.

Colo Colo se resigna a asumir el costo de sacar a Salomón Rodríguez

Para Salomón Rodríguez no hay otra forma de relanzar su carrera que no sea saliendo de Colo Colo. El delantero no quiere seguir en el Cacique y busca un nuevo destino para recuperar un año para el olvido.

Colo Colo saca cuentas para echar a Salomón Rodríguez en 2026. Foto: Photosport.

En las últimas horas los rumores sobre un traspaso al otro lado de la cordillera han aumentado y hubo información importante sobre el acuerdo. Fue el periodista Edson Figueroa quien en su canal de YouTube reveló que “lo quieren en Argentina, es una realidad que lo quieren“.

Pero más allá del interés es la fórmula que manejan en el Cacique la que da que hablar, ya que considera seguir pagándole parte de su sueldo. “Es probable que Colo Colo tenga que pagar parte del sueldo, que asuman un 80% y Colo Colo pague un 20%“.

“Ojo con Argentina. Huracán está tras los pasos de Salomón Rodríguez. Interesa en Argentina, no sólo en Huracán, pero lo más probable es que Colo Colo tenga que seguir pagando el sueldo del futbolista, un 20%“, complementó.

Quedará esperar ahora para ver si es que alguno de los interesados en el goleador aceptan esta fórmula. El Globo es el que suena con más fuerza, aunque negociar con clubes argentinos siempre es un riesgo por sus formas de pago.

Salomón Rodríguez tendrá que definir en los próximos días lo que pasará con su carrera. Colo Colo no lo quiere y busca sacarlo a toda costa, aunque eso incluya gastar plata que no hay.

¿Cuáles son los números de Salomón Rodríguez en Colo Colo?

Salomón Rodríguez prepara su salida de Colo Colo luego de haber disputado un total de 26 partidos oficiales. En ellos aportó con 3 goles, no tuvo asistencias y alcanzó los 1.101 minutos dentro de la cancha.