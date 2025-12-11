Colo Colo se rearma para la temporada 2026. Este miércoles, desde Blanco y Negro confirmaron la continuidad de Fernando Ortiz y las primeras salidas del plantel, con cuatro referentes que se despidieron.

Y las decisiones no se detienen ahí. Aníbal Mosa, presidente de la concesionaria, confirmó que “es posible que salgan más, lo veremos en el transcurso de este mes”. Ya hay un quinto confirmado, y la lista se ampliaría.

Pensando en los otros jugadores que pueden dejar el Monumental, muchos se preguntan sobre el caso de Salomón Rodríguez, quien no respondió como se esperaba en su primer año en el Cacique.

Este miércoles, Mosa confirmó que es posible una salida para el jugador. “Estamos conversando con su representante“, dijo sobre el delantero que todavía tiene contrato hasta diciembre de 2027.

¿Salomón Rodríguez sale y Damián Pizarro entra?

Consultado sobre los rumores del posible regreso de Damián Pizarro, Aníbal Mosa confesó que “nos acercaron su nombre, está en las manos de Fernando para analizarlo. ¿Si me gustaría? Yo no soy el técnico”.

Así, Fernando Ortiz tendrá que analizar la posible llegada del joven delantero que ahora milita en Le Havre AC. Los números no lo acompañan mucho, porque apenas ha jugado 26 minutos en dos partidos de esta temporada.