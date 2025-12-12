El mercado de fichajes del fútbol chileno ya se comienza a mover con todo, peleas por nombres incluidas. En las últimas horas lo que parecía un acuerdo listo entre Universidad Católica y Matías Palavecino se vio sacudido por un inesperado protagonista: Colo Colo.

El Cacique se metió con todo a la pelea por la gran figura del campeón Coquimbo Unido y dejó en veremos su situación con la UC. Las dudas de inmediato aparecieron en los hinchas del Eterno Campeón, ya que el volante creativo no era uno de los puestos a cubrir para el 2026.

Es por ello que durante horas de esta tarde se conoció toda la verdad respecto del interés que tendría el cuadro de Fernando Ortiz en el jugador. Y esto si bien es real, lo cierto es que no es una de las prioridades en el mercado.

Le da la ventaja a Católica: Colo Colo no tiene como prioridad a Matías Palavecino

Más allá de que es un nombre que interesa en el Estadio Monumental, Colo Colo por ahora no arriesgará mucho en el mercado con Matías Palavecino. El Cacique se toma con calma las cosas y, pese a meterse en la negociación que tenía con Universidad Católica, quiere reforzar otras zonas antes.

Matías Palavecino por ahora no es prioridad en Colo Colo y Universidad Católica puede dar el golpe. Foto: Photosport.

Fue el periodista Felipe Puccio quien en Los Tenores de Radio ADN este viernes dio a conocer el caso. Según detalló, el puesto del volante creativo no es una prioridad por ahora en el Eterno Campeón.

En Colo Colo sólo están buscando armarse en las zonas que más necesitan nombres: centrales, lateral derecho y delantero. Matías Palavecino no entra en ninguno de esas categorías, aunque tampoco lo desechan.

“Más adelante puede que sí, pero por ahora no“, enfatizó el reportero en el show radial. Con ello, desde el Cacique toman postura por uno de los jugadores que más llama la atención del campeón Coquimbo Unido.

Eso sí, quedará esperar para ver si es que esto no le termina costando muy caro. El mediocampista ya ha tenido reuniones avanzadas con Universidad Católica, por lo que cualquier cosa puede pasar.

Matías Palavecino está escuchando ofertas y se deja querer por grandes del fútbol chileno. Colo Colo lo quiere, pero tendrá que definir si es que Claudio Aquino se va para justificar una inversión en ese puesto.

¿Cuáles fueron los números de Matías Palavecino en la temporada 2025?

Tras coronarse campeón con Coquimbo Unido, Matías Palavecino llegó a los 38 partidos oficiales en la temporada 2025. En ellos aportó con 7 goles y 14 asistencias en los 3.330 minutos que acumuló dentro de la cancha.