El planeta fútbol no se detiene. Eso lo sabe bien Flamengo, que tras ganarlo todo este 2025, ahora sigue jugando y este sábado aseguró su pasaje a la final de la Copa Intercontinental. El elenco que contó con Erick Pulgar los 90 minutos en cancha, superó por 2-0 al Pyramids y en el horizonte aparece el monarca de la Champions League.

El cuadro campeón de la Copa Libertadores jugó prácticamente al trote y con eso le alcanzó para meterse en la anhelada final. Lo que será el próximo miércoles 17 de diciembre ante el PSG, que recién jugó este sábado por la Ligue 1 con triunfo por 3-2 al Metz, que es colista en la Ligue 1.

Así las cosas, Luis Enrique entregó elogios para el elenco del chileno Pulgar y hasta les entregó el favoritismo para la definición. “Será un partido muy fuerte. Tienen mucha calidad, experiencia, jugadores con mucha experiencia. Juegan muy bien al fútbol con y sin balón”, recalcó.

Pero tras ello, recalcó que no la tendrán tan fácil y que los tienen estudiados hace rato. “Está final será diferente, vamos a jugar contra uno de los mejores equipos del mundo. Será difícil pero eso nos motiva. Conocemos sus puntos fuertes porque vimos a Flamengo en el Mundial de Clubes. Conocemos sus puntos fuertes y débiles”, sentenció el español.

¿Cuándo juega Flamengo vs PSG?

La final de la Copa Intercontinental entre Flamengo y PSG será el miércoles 17 de diciembre y se disputará en el Estadio Áhmad bin Ali, con sede en Qatar. El encuentro está programado para las 14:00 horas de Chile y será transmitido por DSports y la aplicación DGO.

El Mengao terminó el partido de este sábado sin damnificados, por lo que todo indica que repetirá formación. De esta forma Erick Pulgar tendrá la gran chance de hacer historia y derribar al campeón de la Champions League.