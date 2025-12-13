No caben dudas de que el 2025 puede entrar como el mejor año de su carrera para el volante chileno Erick Pulgar, quien sigue haciendo historia con la camiseta de Flamengo, donde ya conquistó Brasil, Sudamérica y va por el mundo.

A pesar de la fractura en el dedo pequeño del pie derecho que sufrió en el Mundial de Clubes, el antofagastino fue clave en la obtención de cinco títulos en la presente temporada, y lo mejor de todo es que puede acabar el calendario con dos coronas más.

Es que luego de conquistar la Copa Libertadores y el Brasileirao, Pulgar se embarcó con el Flamengo a Qatar para disputar la Copa Intercontinental. Tras ganar la Interamericana al Cruz Azul en su debut, buscaba meterse en la Final. Para ello, debían superar al Pyramids de Egipto.

Flamengo de Pulgar va por la Copa Intercontinental

Como viene siendo habitual, el chileno fue titular y jugó los 90 minutos en el equipo de Filipe Luís, que necesitó de dos jugadas de pelota quieta para llevarse el encuentro. En ambas fue clave el uruguayo Giorgian De Arrascaeta, que con sus ejecuciones encontró la llave del gol.

De su pie derecho nacieron los centros a la cabeza de Léo Pereira (24′) y Danilo (52′) para que el Flamengo de Pulgar se llevara el triunfo por 2-0 ante el Pyramids egipcio, adjudicarse la FIFA Challenger Cup, y meterse en la Final por la Copa Intercontinental.

El último desafío del 2025 para el conjunto brasileño será a mitad de la próxima semana, cuando se vea las caras con el monarca de la Champions League, el PSG francés, donde quien gane se coronará como campeón del mundo. Nada mal.

Los números del chileno en 2025

Entre torneos locales en Brasil e internacionales, Erick Pulgar disputó con Flamengo un total de 3.031 minutos en cancha durante 39 encuentros, en los que convirtió un gol y recibió 14 tarjetas amarillas. Ganó en 2025 el Campeonato Carioca, Supercopa de Brasil, Brasileirao, Copa Libertadores, Interamericana y FIFA Challenger Cup.

Erick Pulgar vive el mejor año de su carrera en 2025 (Flamengo)

¿Cuándo se juega la Final?

El encuentro definitorio por el título de la Copa Intercontinental 2025 entre Flamengo y PSG se disputará este miércoles 17 de diciembre a las 14:00 horas (de Chile) en el Estadio Ahmad bin Ali en la ciudad qatarí de Al-Rayyan.