Las elecciones presidenciales fueron la ocasión ideal para que Arturo Vidal saliera al paso y alzara la voz. Es que las últimas jornada fueron silentes para el hombre de Colo Colo, donde su futuro ha estado en duda.

Su suplencia y la mala relación con Fernando Ortiz hicieron crecer los aires de cambios para el King, teniendo en cuenta además un supuesto interés de Rosario Central para ficharlo.

Por eso, el propio jugador ocupó sus redes sociales para hablar con sus fanáticos. En el tradicional live de Instagram, el emblema albo se puso en modo ciudadano y al final de su travesía para sufragar dio luces del futuro futbolístico.

Vidal aclara su club en 2026

Arturo Vidal recalcó que el próximo año cumplirá con su contrato para seguir siendo jugador de Colo Colo. Además, le dejó un mensaje a Fernando Ortiz al ser ratificado como DT por ByN.

“Sigo un año más, tengo contrato, así que feliz. Disfrutando las vacaciones, cumpliendo algunas cosas que tengo que hacer. Ahora estoy sólo pensando en descansar y volver con todo el 3 de enero”, dijo en su live.

Siguiendo con sus dichos, el King le mandó recado a los que tenían dudas de su relación con el camarín colocolino. “Todo bien, hay Arturo Vidal para rato, para eso está el presidente, ellos deciden”, cerró, en relación a Ortiz.

Ahora solo resta ver si el jugador le dobla la mano al DT en la pretemporada, considerando que fue habitual suplente bajo su mandato. Colo Colo retornará a los entrenamientos a inicios del 2026.