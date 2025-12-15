Como se ha vuelto habitual en el último lustro, en la previa al sorteo de las fases previas tanto de Copa Libertadores como de Sudamericana, la Conmebol hace entrega oficial de su actualización anual del ranking de clubes con miras a la temporada 2026.

El objetivo más importante de esta lista, más allá del prestigio, es ratificar los bombos en los cuales estarán los equipos que clasificaron a ambos torneos continentales, además de establecer quién es el mejor de los últimos años en cada país.

En razón de aquello, la más reciente actualización del ranking Conmebol 2026, que difundió el organismo en sus canales oficiales, permite revelar cuál es el mejor equipo del fútbol chileno, que como dato clave, no participará de la próxima Libertadores.

¿Cuál es el mejor equipo chileno en ranking Conmebol?

Pese a ser el actual campeón de América, Flamengo sólo se ubica en la segunda posición del registro que encabeza su compatriota Palmeiras. Luego aparecen los argentinos River Plate y Boca Juniors, en tercer y cuarto lugar, respectivamente, cierra el Top 5 Peñarol de Uruguay.

A lo que vinimos, según esta última actualización del ranking Conmebol, el mejor equipo de Chile es Colo Colo, que se ubica en el puesto 25° con 3.336,5 puntos. Luego aparece Universidad Católica en el 35° lugar (2.187,3) y Universidad de Chile en 39° posición (1.885,6).

En cuanto a los otros equipos chilenos en el listado, se destacan dentro del Top 100:

Palestino – 52° con 1.257,1

Unión Española – 69° con 652,4

Huachipato – 71° con 630,1

Cobreloa – 72° con 626

Unión La Calera – 81° con 494,7

Coquimbo Unido – 82° con 475,4

Ñublense – 98° con 387,5

Audax Italiano – 100° con 362,3

Sobre los otros clasificados a torneos internacionales, Cobresal se ubica 131° con 193 positivos, mientras que O’Higgins aparece 166° con 114,5.

¿Cómo se suman puntos para el listado?

Para conformar su ranking de clubes, la Conmebol toma en cuenta dos conceptos: el desempeño en los últimos 10 años en torneos continentales y el coeficiente histórico, que toma el rendimiento de todos a partir del año 2002.

¿Cuándo es el sorteo de las copas?

La instancia donde se conocerán las llaves en fases previas, tanto de Copa Libertadores como Sudamericana, se llevará a cabo este jueves 18 de diciembre desde las 12:00 horas en la sede del organismo en la ciudad paraguaya de Luque.