Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Libertadores

O’Higgins y Huachipato esperan rival: ¿Cuándo es el sorteo de fases previas en Libertadores?

El fútbol chileno ya tiene a todos sus representantes en el certamen continental, y ya se sabe cuándo conocerán a sus rivales en el ámbito internacional.

Por Alfonso Zúñiga

Sigue a Redgol en Google!
O'Higgins y Huachipato esperan rivales en fase previa de Copa Libertadores.
© EDUARDO FORTES/PHOTOSPORTO'Higgins y Huachipato esperan rivales en fase previa de Copa Libertadores.

Se acabó la incertidumbre. Luego que Huachipato se coronara como campeón de la Copa Chile, nuestro país ya tiene a sus cuatro representantes para la edición 2026 de la Copa Libertadores de América.

Mientras los acereros se sumarán a O’Higgins de Rancagua a partir de la segunda fase previa del certamen continental, el campeón Coquimbo Unido junto a Universidad Católica participarán desde la fase de grupos.

Pero el camino a la Copa Libertadores arranca muy pronto. Es más, antes del cierre de este 2025, al menos dos de los equipos chilenos que participan este año, conocerán a sus primeros rivales. Esto según el anuncio oficial de Conmebol.

Se acerca la Copa Libertadores: ¿En qué bombos quedarán los equipos chilenos?

ver también

Se acerca la Copa Libertadores: ¿En qué bombos quedarán los equipos chilenos?

¿Cuándo es el sorteo de las fases previas de Copa Libertadores?

El ente rector del fútbol sudamericano, confirmó que la distribución de las tres etapas clasificatorias del máximo torneo del continente se conocerá el próximo jueves 18 de diciembre, a partir de las 12:00 horas (de Chile), en la sede del organismo, en la ciudad paraguaya de Luque.

¿Quiénes compiten en estas zonas?

En la fase 1 de Copa Libertadores competirán seis equipos:

  • The Strongest (Bolivia)
  • Ecuador 4
  • 2 de mayo (Paraguay)
  • Alianza Lima (Perú)
  • Juventud de Las Piedras (Uruguay)
  • Deportivo Táchira (Venezuela)

Mientras que en la fase 2, junto a O’Higgins y Huachipato, participarán los tres ganadores de la primera ronda, más los siguientes equipos:

Publicidad
  • Argentinos Juniors (Argentina)
  • Bolivia 3
  • Brasil 7
  • Brasil 8
  • Colombia 3
  • Colombia 4
  • Ecuador 3
  • Guaraní (Paraguay)
  • Perú 3
  • Liverpool (Uruguay)
  • Carabobo (Venezuela)

Por su parte, en la fase 3 de Copa Libertadores, avanzan los ganadores de las ocho llaves de la segunda etapa. De allí, quienes ganen se meten en fase de grupos. Quienes pierdan, entran a fase de grupos en Copa Sudamericana.

Tweet placeholder
Publicidad
Lee también
Fue uno de los cortados en Colo Colo y ya tendría equipo: "Al parecer irá a..."
Colo Colo

Fue uno de los cortados en Colo Colo y ya tendría equipo: "Al parecer irá a..."

¡Golpe a ByN! Cepeda 'baja de precio' justo cuando Colo Colo decide venderlo
Colo Colo

¡Golpe a ByN! Cepeda 'baja de precio' justo cuando Colo Colo decide venderlo

"Los quiero mucho": La emotiva despedida de Emiliano Amor
Colo Colo

"Los quiero mucho": La emotiva despedida de Emiliano Amor

Exjugador de Colo Colo sueña con volver al equipo como DT
Colo Colo

Exjugador de Colo Colo sueña con volver al equipo como DT

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo