Se acabó la incertidumbre. Luego que Huachipato se coronara como campeón de la Copa Chile, nuestro país ya tiene a sus cuatro representantes para la edición 2026 de la Copa Libertadores de América.

Mientras los acereros se sumarán a O’Higgins de Rancagua a partir de la segunda fase previa del certamen continental, el campeón Coquimbo Unido junto a Universidad Católica participarán desde la fase de grupos.

Pero el camino a la Copa Libertadores arranca muy pronto. Es más, antes del cierre de este 2025, al menos dos de los equipos chilenos que participan este año, conocerán a sus primeros rivales. Esto según el anuncio oficial de Conmebol.

¿Cuándo es el sorteo de las fases previas de Copa Libertadores?

El ente rector del fútbol sudamericano, confirmó que la distribución de las tres etapas clasificatorias del máximo torneo del continente se conocerá el próximo jueves 18 de diciembre, a partir de las 12:00 horas (de Chile), en la sede del organismo, en la ciudad paraguaya de Luque.

¿Quiénes compiten en estas zonas?

En la fase 1 de Copa Libertadores competirán seis equipos:

The Strongest (Bolivia)

Ecuador 4

2 de mayo (Paraguay)

Alianza Lima (Perú)

Juventud de Las Piedras (Uruguay)

Deportivo Táchira (Venezuela)

Mientras que en la fase 2, junto a O’Higgins y Huachipato, participarán los tres ganadores de la primera ronda, más los siguientes equipos:

Argentinos Juniors (Argentina)

Bolivia 3

Brasil 7

Brasil 8

Colombia 3

Colombia 4

Ecuador 3

Guaraní (Paraguay)

Perú 3

Liverpool (Uruguay)

Carabobo (Venezuela)

Por su parte, en la fase 3 de Copa Libertadores, avanzan los ganadores de las ocho llaves de la segunda etapa. De allí, quienes ganen se meten en fase de grupos. Quienes pierdan, entran a fase de grupos en Copa Sudamericana.

