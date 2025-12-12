Es un hecho que Matías Palavecino sigue como jugador del campeón Coquimbo y hay una verdadera pelea de billeteras por su pase. El jugador fue visto en San Carlos de Apoquindo, pero aún no se da por cerrada su llegada a U Católica.

Durante este viernes, un interés de Colo Colo fue noticia, donde si bien lo tienen bien evaluado, no es prioridad poner los millones sobre la mesa en Macul. Pero por si fuera poco, otro equipo más salió al paso.

Así lo revelaron en el programa Pelota Parada, de TNT Sports. Es que ante la delantera que tomó la UC por fichar al crack de Coquimbo, desde el extranjero tomaron nota y ya se mueven por levantarle el refuerzo a la franja.

¿A dónde se irá Matías Palavecino?

Jorge Cubillos, periodista de TNT Sports, tiró la bombita del día en las pantallas de la señal al avisar que desde México, Esteban González arremetió para llevarse a Matías Palavecino.

Palavecino y el DT pirata /Photosport

El comunicador aseguró que desde el Querétaro, donde recientemente arribó el DT campeón pirata, ya iniciaron los contactos para llevarse a la figura argentina a su liga. Pese a eso, en la UC confían en cerrar su contratación.

Con una irónica risa, Juan Tagle evitó responder las consultas de la prensa sobre el fichaje de Palavecino. El presidente de la U Católica habló del Consejo de Presidentes, pero no quiso comentar sobre fichajes de su club.

Se espera que en las próximas jornadas salga humo blanco, ya sea desde San Carlos de Apoquindo o en México. Lo cierto es que Matías Palavecino se llena de ofertas y es la gran obsesión del mercado chileno.