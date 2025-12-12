Colo Colo ya ratificó a Fernando Ortiz como entrenador para el 2026. Por lo mismo, el DT trasandino comienza a planificar lo que será la próxima temporada donde tendrá que remontar el pésimo año registrado en el Centenario.

Para ello, el “Tano” ya limpió a cuatro referentes del plantel: Mauricio Isla, Óscar Opazo, Emiliano Amor y Sebastián Vegas dejaron el club. Por lo que ya comienza a verse la mano del entrenador que quiere olvidar la última presentación en el Estadio Monumental donde no pudo superar a Audax Italiano.

Ante está situación, ahora se indica que una zona que podría sufrir bajas es el mediocampo. La gran cantidad de variantes que hay en dicho sector y la relación tirante con referentes podría desencadenar la salida de próximos jugadores.

Pero mientras ocurre esto, a su vez también se fija en nuevos jugadores para el 2026. Lo que tiene en la mira a uno de los futbolistas más regulares de este año y que también fue campeón con Coquimbo Unido.

El volante que busca Fernando Ortiz

De está forma se indica que Fernando Ortiz busca la contratación de Sebastián Galani. El capitán del aurinegro fue clave en este 2025 y se transformó en el motorcito del equipo. Desde Esteban González hasta el Mono Sánchez recalcaron que fue el corazón del equipo y el eje determinante para darle el equilibrio en momentos claves.

Galani suena fuerte para llegar a Colo Colo

En un principio se indicó que esto solo sería humo, pero ahora el Diario La Región apunta a que está en la carpeta de los albos. Ahora la tarea no será fácil porque también existen opciones desde México, incluso el mismo Querétaro que ya se llevó al “Chino” González.

“Ahora se fue el profe (Esteban González), no se ha confirmado quien llega y hay muchos de los jugadores que yo he conversado que no saben cual será su futuro, entonces no saco nada con firmar o llegar yo a un buen acuerdo, si para quienes están a mi alrededor no es así”, apuntó el volante dejando la puerta abierta a una eventual salida. Por lo que las próximas horas serán determinantes.