Mercado

¡Batacazo! Colo Colo va por jugador con pasado en la U y la UC: “La prioridad es…”

Rodrigo Arellano informó que un reciente campeón con Coquimbo Unido es seguido de cerca por Colo Colo para 2026.

Por Franco Abatte

Colo Colo busca dar el batacazo con un reciente campeón de la Liga de Primera.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTColo Colo busca dar el batacazo con un reciente campeón de la Liga de Primera.

Colo Colo ya trabaja en la conformación del plantel de cara al 2026. En este contexto, el club albo habría iniciado los primeros contactos con un reciente campeón de la Liga de Primera con Coquimbo Unido, un mediocampista de renombre en Chile con una destacada trayectoria que incluye pasos por Universidad de Chile (2019-2021) y Universidad Católica (2022).

Así es, porque de acuerdo con lo informado por el periodista deportivo, Rodrigo Arellano, el Cacique busca incorporar al mediocampista de 28 años, Sebastián Galani, quien quedó libre tras finalizar su contrato con los ‘piratas’ este 2025.

Colo Colo contacta a Galani, pero su prioridad es Coquimbo:

A través de una publicación en redes sociales, el mencionado periodista deportivo, en su tradicional ‘reporte Arellano’, informó que Colo Colo contactó al jugador después de que terminara su vínculo contractual con los ‘aurinegros’. No obstante, el comunicador ahí mismo añadió una importante advertencia para el Cacique: la prioridad de Galani es seguir en Coquimbo.

⚽️🇨🇱PODRÍA COMPLETAR SU LUDO Sebastián Galani (28|🇨🇱) ha sido contactado por #ColoColo tras terminar contrato con #Coquimbo. El campeón aportaría despliegue al mediocampo albo. Tuvo pasos por #LaU y la #UC. La prioridad es 🏴‍☠️, pero ya tiene un seguidor. Esperemos⏳” fue el mensaje publicado por Arellano en su cuenta de X.

De concretarse la llegada de Galani a Colo Colo, este se sumaría a un selecto grupo de jugadores que han militado en los tres grandes del fútbol chileno (Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica), uniéndose a nombres como Jean Beausejour, Rodolfo Moya, Francisco Arrué y Roberto Cereceda, entre otros.

Los números de Sebastián Galani en 2025

Galani fue un jugador vital para la exitosa temporada de Coquimbo, disputando un total de 31 encuentros (2.477 minutos de juego) entre el torneo nacional (24 partidos) y la Copa Chile (7). Durante este período, anotó 3 goles y no registró asistencias.

