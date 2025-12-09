Es tendencia:
Huachipato vs. Limache: Cuándo juegan y quién transmite la final de la Copa Chile 2025

Conoce todos los detalles del duelo que animan esta semana siderúrgicos y cerveceros por la gran final de la Copa Chile 2025.

Por Franco Abatte

Huachipato y Limache definirán este miércoles al nuevo campeón de la Copa Chile 2025.
© EDUARDO FORTES/PHOTOSPORTHuachipato y Limache definirán este miércoles al nuevo campeón de la Copa Chile 2025.

Último partido del año en Chile. Esta semana se pone fin a la temporada 2025 del campeonato nacional con la gran final de la Copa Chile 2025, certamen que en esta oportunidad y contra todo pronóstico tiene a Huachipato y Deportes Limache como grandes finalistas.

Gran encuentro a jugarse en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua y que no solo coronará a uno de los equipos por primera vez como campeón de este certamen,también le otorgará al vencedor un cupo a la fase previa de la Copa Conmebol Libertadores 2026 como Chile 4, acompañando así a Coquimbo Unido (CH1), Universidad Católica (CH2) y O’Higgins de Rancagua (CH3).

Conoce todos los detalles de este importante encuentro, a continuación, en RedGol.

¿Cuándo y a qué hora se juega la final de la Copa Chile?

El enfrentamiento entre Huachipato y Deportes Limache se celebra este miércoles 10 de diciembre a partir de las 20:00 horas de Chile en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua.

¿Dónde ver Huachipato vs Limache?

Tal como sucedió con sus fases previas, la gran final de la Copa Chile 2025 irá en exclusiva transmisión de TNT Sports Premium, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

  • TNT Sports Premium
    • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
    • DIRECTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
    • ENTEL: 242 (SD) – – 243 (HD)
    • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
    • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
    • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
    • TU VES: 504 (SD)
    • ZAPPING: 99 (HD)

Adicionalmente, podrás ver en vivo y exclusivamente la gran final de forma online a través de su plataforma de streaming, HBO Max, previamente suscritos o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports en tu cableoperador.

