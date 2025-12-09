Universidad de Chile trabaja en el mercado de fichajes para la temporada 2026, donde puede dejar partir al goleador de su equipo durante la temporada: el argentino Lucas Di Yorio.

El delantero tiene opción de compra de parte del Athletico Paranaense por más de 1,5 millones de dólares, algo que se escapa del presupuesto de Azul Azul, por lo que podrían dejarlo partir.

Algo que el periodista Fernando Tapia asegura que sería volver a repetir un error que la misma dirigencia cometió hace algunas temporada, donde la historia les enrostra que fue una mala decisión.

Todo, porque asegura que es volver a vivir lo que pasó con Joaquín Larrivey, quien sigue siendo figura en el fútbol chileno, donde ahora fue clave en el ascenso de Deportes Concepción.

Lucas Di Yorio podría dejar la U al no tener un acuerdo por su pase. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“La U debe tratar de retener a Lucas Di Yorio”

Fue en el programa “Pauta de Juego” donde el periodista Fernando Tapia asegura que Universidad de Chile comete un error garrafal si deja ir tan fácil a Lucas Di Yorio, para lograr una negociación con el cuadro brasileño.

“No te puedo creer. No puedo creer que estén por repetir una vez mas un error, porque creo que Di Yorio es el jugador que tienen que tratar de retener. No sé si no dan los números, pero hay que hacer el esfuerzo”, explicó.

Fue el momento en que sacó a colación lo que se vivió hace un par de temporadas con Joaquín Larrivey, quien fue el último gran goleador de los azules y no le renovaron el contrato.

“Soltarlo a buena y primera es un error garrafal. La U ya tuvo una experiencia que el tiempo marca que fue un error rotundo con Larrivey. Más allá de que no se consiguen los objetivos, el jugador da garantías”, profundizó.

Revisa sus declaraciones: