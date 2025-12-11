Universidad Católica terminó la temporada con su objetivo cumplido y será parte de la nueva edición de Copa Libertadores y, preparándose para la cita continental, el club tiene en mente grandes cambios lo que incluye un importante éxodo de jugadores.

La Franja ya cerró la renovación de 3 de sus figuras, Fernando Zampedri, Branco Ampuero y Gary Medel. Por otra parte, Eugenio Mena y Jhojan Valencia son algunos de los jugadores que no han renovado su vínculo y cuya salidas parecen cerradas, pero a ellos se sumarán, aseguran, 5 jugadores más.

Las salidas que azotarían a Universidad Católica

Según reveló el periodista deportivo Rodrigo Arellano, antes de revelar sus refuerzos, la UC anunciará sus bajas para el 2026. “La próxima semana ya debería ser oficial la lista de salidas en la UC A mí me hablan de 7 jugadores que no estarían en 2026. Sumando jugadores con baja evaluación y alguna venta”.

Agregando que cree que los jugadores que no seguirán son Eugenio Mena, Agustín Farías, Alfred Canales, Eduard Bello. Mientras que Diego Valencia y Juan Francisco Rossel saldrían a préstamo.

Rossel podría salir a préstamo el 2026/Photosport

En la misma línea comenta que entre Leenhan Romero y Vicente Cárcamo saldrá el séptimo jugador en dejar la franja la próxima temporada, pero en condición de préstamo.

Eugenio Mena buscaría volver a Santiago Wanderers

Según reveló ADN Radio, el jugador de la UC y Óscar Opazo, quien recientemente terminó su vínculo con Colo Colo, se habrían ofrecido para regresar a Wanderers.

Sin embargo, el equipo no recibió esta idea con los brazos abiertos, ya que tienen otros objetivos en la mira y consideran que Mena y Opazo, de 37 y 35 años de edad, “están fuera del rango de edad que desean”.

Asimismo, señala la publicación que la directiva tiene como prioridad construir un proyecto a largo plazo, con jugadores más jóvenes para pelear por el ascenso a Primera A.

