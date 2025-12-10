Calladitos, pero efectivos. Universidad Católica tuvo que dejar partir a Tiago Nunes para volver a ser ese equipo sólido, que suele pelear cosas importantes en la Liga de Primera. Ahora, quiere campeonar el 2026.

Para lograr el cometido en la siguiente temporada, los dirigidos por Daniel Garnero buscan reforzarse de buena manera. A la llegada de Matías Palavecino se sumarían nuevos nombres en los días a venir.

Está la duda de Clemente Montes, además. El extremo izquierdo podría dejar la Universidad Católica, aunque desde la propia institución surgen voces que aseguran que continuará en la precordillera. Sin embargo, le viene competencia.

Un conocido de la casa

En Pauta de Juego se extendieron largo rato sobre Universidad Católica. El elenco de la precordillera ya fichó a su primer refuerzo, adelantándose a todos, y así parece que seguirá actuando en el mercado de pases.

Es por eso que Coke Hevia soltó una nueva intención de los Cruzados. “Me dicen que lo de César Munder va caminando, pero que quieren también renovar a Montes“, enfatizó el periodista.

“La prioridad es la renovación de Montes, porque es el distinto. No es el extremo que se mete a jugar, es el profundo”, agregó, señalando que, pese a que César Munder podría volver al club en el que se formó, lo haría para competir con un renovado jugador vigente.

César Munder se despidió de Cobresal | Photosport

