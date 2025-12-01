Queda solamente una fecha para que termine el campeonato nacional y, con ello, Universidad Católica comienza a planificar lo que será la próxima temporada donde Clemente Montes, una de sus figuras titulares, podría recibir una importante oferta desde el extranjero.

El jugador termina su contrato este año, por lo que mucho se especula sobre su futuro y dónde jugará la próxima temporada. Porque a pesar de que la UC está muy cerca de sellar la clasificación a Copa Libertadores, hay un club de la Liga Argentina que habría puesto sus ojos en Montes.

El club argentino que puso sus ojos en Clemente Montes

Según revela Punto Cruzado, Huracán, equipo que marcha en el puesto número 11 de la tabla de posiciones de la Liga Argentina, buscará refuerzos para la próxima temporada, donde Clemente sería uno de los jugadores que tienen en lista.

Clemente Montes aún no renueva su contrato con la UC/Photosport

Asimismo, el medio revela que a pesar de que no hay ofertas formales, el club tendría conversaciones con el entorno del delantero.

Actualmente, el club argentino no ingresa a ninguna de las competencias internacionales, tampoco se encuentra peleando los primeros lugares, por lo que la defensa es uno de los puntos que buscan reforzar.

¿Qué opina Clemente Montes?

En conversación con La Tercera hace algunos días, el jugador señaló. “Quiero salir de la mejor manera o quedarme; hay que ver qué vamos a hacer. Yo quiero estar siempre bien con el club porque es el que me ha dado todo”.

Agregando que se siente preparado para dar el salto fuera de Chile. “Me siento mucho más maduro, estoy siendo un jugador más regular, que era lo que me propuse, que es ser titular e importante en el equipo”.

Por otra parte, el jugador igual se ilusiona con la clasificación a la Copa Libertadores. “Hace mucho tiempo que no juego este campeonato, que es muy lindo. Se puede generar un equipo más competitivo para pelear copas internacionales y salir campeón”.

