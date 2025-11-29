Un paso más fue el que dio Universidad Católica para firmar su regreso luego de tres años a la Copa Libertadores, luego de rescatar una igualdad sin goles ante Huachipato por la penúltima fecha en la Liga de Primera.

Gracias a este resultado, el equipo que dirige Daniel Garnero conservará el segundo lugar en la Tabla de Posiciones hasta la última fecha y tiene la primerísima opción para asegurar el Chile 2 para el máximo certamen continental.

Si bien lo único que necesita Católica para meterse en fase de grupos de la Copa Libertadores es derrotar en la última fecha a Unión La Calera, este sábado en el Claro Arena. En esta fecha necesita de dos resultados específicos para asegurar por adelantado su clasificación.

ver también Así quedó la tabla de posiciones tras el empate entre Huachipato y U. Católica

¿Que necesita Católica para clasificar a Copa Libertadores?

El primer encuentro de esta 29° fecha al que deberán prestar atención en San Carlos de Apoquindo es el de O’Higgins (cuarto con 50 puntos) ante Unión Española de este domingo en Santa Laura. Un empate o una derrota de los rancagüinos beneficia a Los Cruzados.

Pero no será el único juego del que Católica debe estar pendiente. Pues si se da el resultado que les favorece, tendrán que seguir este martes 2 de diciembre el duelo que su archirrival Universidad de Chile (tercero con 51) sostendrá ante el campeón Coquimbo Unido en Independencia.

En este lance, la UC requiere que los azules pierdan con los “piratas” para poder asegurar su plaza en la fase de grupos en Copa Libertadores. Sólo le sirven si se dan estas combinaciones. Cualquiera otra, deja la definición para la última fecha.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo juegan por la última fecha?

Por la 30° jornada en Liga de Primera, Universidad Católica recibirá a Unión La Calera en el Claro Arena, este sábado 7 de diciembre desde las 18:00 horas.