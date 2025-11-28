Se acerca un nuevo mercado de pases y con ello, los clubes organizan el plantel con el que enfrentarán la próxima temporada, siendo uno de ellos Universidad Católica, donde ya se reveló que podría pasar con Darío Melo, uno de sus porteros.

El jugador de 32 años es el segundo arquero de los Cruzados, llegando desde Melipilla el 2025, dando así su inicio a una nueva etapa en Primera División. Sin embargo, no ha tenido espacio en la oncena titular que mantiene Vicente Bernedo.

Ante esto, se rumoreaba que el jugador podría estar en la lista de jugadores que dejarán la Franja a finales de este año en búsqueda de minutos, pero la situación habría cambiado radicalmente las últimas semanas.

¿Darío Melo se queda en la UC?

Según revelaron en Cooperativa Deportes y recoge Punto Cruzado, Melo podría quedarse con la Franja debido al impacto que tiene dentro del elenco.

“Ha tenido poca participación, pero lo que nos han comentado, es que existe la intención de Cruzados que se mantenga. Lo consideran un buen portero suplente y un jugador con experiencia, que le ha hecho bien al camarín”, señalaron.

Darío Melo podría extender su vínculo con la UC/Aton Chile

Añadiendo que es posible que se extienda su vínculo por una temporada más con la UC. “No pone muchos contratiempos por la situación en la que está y permite que Vicente Bernedo tenga ese rodaje necesario para ir sumando experiencia”, agrega Aguilar.

Universidad Católica buscará este fin de semana sellar su clasificación a Chile 2, lo que da un cupo a la próxima edición de Copa Libertadores, por lo que los Cruzados ya tienen los ojos puestos en esa competencia.