Daniel Garnero, el entrenador de Universidad Católica, analizó lo que fue y significa el empate sin goles, como visita contra Huachipato, por la 29° y penúltima fecha de la Liga de Primera 2025. La UC no sumó los tres puntos, pero avanza un pasito al Chile 2 pese a darle más vida a Universidad de Chile.

“Seguimos dependiendo de nosotros. Vinimos a buscar otra cosa, pero nos vamos tranquilos. Tenemos el último partido del local y ganándolo logramos ese objetivo que nos pusimos apenas llegamos”, dijo Garnero.

Agrega que el empate igual “nos deja con posibilidades para el último partido, no dependemos de nadie más. Eso es importantísimo”.

Además, el DT recuerda que “el martes podríamos estar clasificados. Este punto que hoy sacamos nos puede dar la clasificación el martes también”, considerando que de todas formas la U está obligada a ganar o ganar ante Coquimbo, en el cierre de la fecha.

¿Apelarán a la amarilla de Zampedri?

“Estoy muy tranquilo, obviamente que el empate no era lo que queríamos, pero se dio un partido, como sabíamos de antemano, que iba a ser difícil”, explica el DT.

Garnero además adelanta: la UC debería apelar a la amarilla y suspensión de Zampedri.

Garnero complementa que “en un momento se abrió y era ataque contra ataque, el que tenía un poco más de precisión se llevaba al juego. Esa parte del partido no me interesó tanto porque el rival también nos generó alguna situación que podíamos haberse puesto en ventaja y ahí las cosas iban a estar un poco más complicadas”.

Por último se refirió a la amarilla que deja suspendido a Fernando Zampedri para el último duelo del campeonato: “yo estaba al lado, no fue para nada. Fer llega primero y el que le termina pegando es el rival. Yo no me encargo de eso, pero yo apelaría”.

Por la última fecha del campeonato nacional, la Católica recibe a La Calera en el Claro Arena. Pase lo que pase, un triunfo le asegura el Chile 2 a La Franja en desmedro de la U.

