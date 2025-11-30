La vuelta por Rusia de la Selección Chilena dejó algunas buenas performances. Una de ellas, la de Darío Osorio, sobre todo en el duelo ante Perú, donde el ex Universidad de Chile hizo un gol, generó ocasiones y cerró un gran desempeño.

Y de vuelta a su club, parece que las cosas vuelven a brillar para Darío Osorio. El chileno no sólo dio una asistencia en el duelo entre el Midtjylland y Nordsjaelland, sino que marcó uno de los tantos de la goleada de su equipo.

Hasta el final de esta nota, era un rotundo 5-0 a favor del cuadro del chileno, al que le bastó un solo tiempo para cerrar el marcador y el partido. Con esto, además, el Midtjylland alcanzará el segundo puesto de la tabla en Dinamarca.

Gol del chileno

Midtjylland ya ganaba el duelo ante el Nordsjaelland a los tres minutos de juego. Ousmane Diao había puesto la primera cifra del encuentro cuando apenas los cuerpos de los jugadores se empezaban a calentar.

El que estiró el marcador fue el chileno. Tras un manotazo del portero, que impidió el tanto de Franculino, Darío Osorio la agarró de primera y, tras un pique del balón, puso el 2-0 a favor del Midtjylland (8′).

Esto se ampliaría ferozmente con los goles de Aral Simsir (15′) y el doblete de Franculino, que anotó a los 44′ y a los 47′. De esta forma, el Midtjylland deja una tremenda actuación en casa. Y, ojo, que el luminoso aún se puede cargar de más goles.

Darío Osorio ha tenido buenas presentaciones este 2025 | Getty Images

Mira el gol y la asistencia de Darío Osorio

