En busca de defender su sorpresivo liderato en la fase de liga de UEFA Europa League, el cuadro danés del Midtjylland visitaba Italia para enfrentar a la Roma, con una importante decisión, y es que el chileno Darío Osorio no iba a ser titular.

Pese a que llegaba a esta instancia invicto, con cuatro victorias en igual número de juegos, con destacadas actuaciones del futbolista nacional, su entrenador Mike Tullberg decidió dejarlo en el banco de suplentes para su visita al Stadio Olímpico.

El plan del Midtjylland sin Osorio en cancha era aguantar su arco en cero. Una estrategia que apenas le duró siete minutos. La Roma pudo abrir la cuenta mediante el marroquí Neil El Aynaoui con un remate que se desvió en la defensa danesa.

Osorio le cambió la cara al Midtjylland ante la Roma

A raíz de la desventaja, el técnico Tullberg decidió poner en la cancha al chileno desde el arranque del complemento, para reemplazar a Mikel Gogorza. Su ingreso se notó de inmediato. Le cambió la cara a la ofensiva de su equipo.

Osorio comenzó a juntarse con su partner Franculino Djú, y por sus pies pasaron las ocasiones más claras que tuvo Midtjylland para marcar el empate. Sin embargo, las mismas no fueron suficientes para revertir el marcador a la Roma. Incluso, “La Joya” recibió tarjeta amarilla por una fuerte infracción.

A pesar de las acciones individuales del ex Universidad de Chile, no fueron suficientes para evitar la derrota, que se consolidó en el minuto 83, cuando Stephan El Shaarawy puso el 2-0. De todas formas, los escandinavos lograron descontar mediante el brasileño Paulinho (86′), mas no fue suficiente.

Así las cosas, y a falta de lo que ocurra en el resto de la jornada en Europa League, el equipo del nacional se queda en el primer puesto de la fase de liga con 12 puntos. Por su parte, el cuadro italiano salta al 12° ligar con nueve unidades.

¿Cuándo vuelve a jugar el equipo del chileno?

Por la 17° jornada de la Superliga de Dinamarca, el Midtjylland de Darío Osorio tendrá acción este domingo 30 de noviembre cuando reciba en Herning al Nordsjaelland desde las 12:00 horas de Chile.