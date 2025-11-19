“Jugador estrella”: Los elogios para Darío Osorio tras golazo por la selección chilena

La selección chilena logró un importante triunfo para cerrar la fecha FIFA y el ciclo de Nicolás Córdova. Pese a tener un hombre menos y estar abajo en el marcador, la Roja no bajó los brazos y superó por 2-1 a Perú.

Resultado marcado por el gran rendimiento de Darío Osorio. El nacido en Hijuelas fue determinante en el partido disputado en Sochi y sacó a relucir su mejor faceta ante los del Rímac.

ver también Histórico de la selección chilena aplaude la revancha de Darío Osorio: “Tenía una deuda”

Primero se hizo dueño total de cada balón parado siendo determinante en su ejecución. Lo que permitió el primer gol de Felipe Loyola. Pero lo luego vino su jugada consagratoria con magistral carretón y con su zurda educada para sentenciar el triunfo.

Los elogios para Darío Osorio

Presentación que de inmediato dio que hablar en Dinamarca y que celebra el FC Midtjylland. “El jugador estrella se convirtió en el gran héroe de Chile”, destacó Tipsbladet.

“Recibió el balón cerca del centro del campo, lo condujo hacia adelante y lo metió con seguridad en la portería con un potente remate. Lla estrella del FC Midtjylland también es la gran noticia en Chile”, agregó el medio citado.

“Exhibió una voracidad competitiva poco habitual: agresivo para recuperar, tenaz en la presión y con una repetición de esfuerzos que lo mantuvo siempre cerca de la jugada”, complementó la cuenta Scouten, especialista en análisis de jugadores y que solo tuvo aplausos para el partido del chileno.

Publicidad

Publicidad

Osorio y Loyola marcaron ante Perú en el triunfo por 2-1 en el cierre de la fecha FIFA

Es que la presentación de Osorio confirmó su buen rendimiento. Incluso en Dinamarca destacan que acalló a los críticos y que vuelve a ilusionar al Midtjylland en la temporada europea y con una posible venta con varios ceros en el próximo mercado.

¿Cuánto cuesta Darío Osorio?

El nacido en Hijuelas tiene contrato hasta 2028 en el Midtjylland de Dinamarca. Ahora según Transfermakrt su tasación es de 8 millones de euros.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, en el reciente mercado de pases se les consultó por el precio de Darío Osorio y se deslizó que la cifra sería como mínimo 20 millones de la moneda europea. Por lo que se espera que en la próxima ventana de fichajes se pueda concretar su venta a un grande del viejo continente.