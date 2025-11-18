La selección chilena sumó un nuevo triunfo en su gira por Rusia, esta vez derrotó por 2-1 a la selección de Perú, donde uno de los jugadores más destacado fue Darío Osorio.

El formado en Universidad de Chile marcó el segundo tanto del partido, luego de que armó una contra a toda velocidad, para definir de la mejor forma ante la salida de Pedro Gallese.

Algo que hizo celebrar a Osorio con todos sus compañeros, por lo que por fin se puso sacar una larga sequía que tenía con la selección chilena, en algo que se aplaude en la interna.

“Jugó un partido increíble, independiente del gol que hizo, jugó un partido muy bueno”, comentó Jorge Aravena en conversación con Redgol.

Darío Osorio y Felipe Loyola marcaron para la Roja ante Perú. Foto: Carlos Parra / FFCh.

ver también Lucas Assadi manda mensaje a Darío Osorio tras brillar en la Roja: en la U no lo olvidan

¿Qué dicen de Darío Osorio tras su gol en la Roja?

Fue el Mortero Aravena quien asegura que se están viendo los frutos del trabajo que ha realizado Darío Osorio en Europa, donde ha mostrado buenos partidos como jugador del Midtjylland, en Dinamarca.

Publicidad

Publicidad

“Espero que siga progresando en su fútbol porque es un jugador diferente, en el gol que hizo robo la pelota y la velocidad que tuvo para dejar atrás a los defensores fue muy bueno”, explicó.

Por lo mismo, asegura que este puede ser el punto de quiebre para dejar en el pasado las críticas a su juego en la Roja, para pasar a ser protagonista con la selección.

“Ha estado elevando considerablemente el nivel para la selección. Él había demostrado en su club que podía jugar bien en el extranjero, pero tenía esa deuda con la selección”, destacó.

Publicidad

Publicidad