La selección chilena se impuso a todos los inconvenientes que le propuso Rusia y celebró una victoria por 2-0. El equipo adiestrado por Nicolás Córdova tuvo las anotaciones de Gonzalo Tapia y de Ben Brereton para vulnerar al cuadro local en el estadio Olímpico de Sochi.

Y un icónico jugador que tuvo la Roja en la década de los 80 contestó el llamado de RedGol para analizar este encuentro. “Uno se pone contento, primero porque hemos ganado. Y porque gente joven está mostrando las capacidades que tienen para representarnos en la selección chilena”, fue la cuenta alegre que hizo Jorge Aravena.

El Mortero, autor del inolvidable Gol Imposible ante Uruguay en el Estadio Nacional, también esbozó una sonrisa por Tapia, atacante formado en la Universidad Católica que hoy milita en el Sao Paulo de Brasil. “Gonzalo hizo un buen partido y logró anotar”, le dijo Aravena a nuestro querido Florete.

Gonzalo Tapia lucha un balón aéreo en el partido amistoso ante Rusia. (Sipa/Photosport).

Pero también estuvo rápido para sacar los paños fríos y parar la exaltación. “Aunque hay que reconocer que jugamos contra una selección rusa menos que mala”, dijo el Mortero. Por supuesto que explicó el porqué de esa aseveración tajante.

ver también Córdova baja dos cambios ante la prensa, pero acusa mentiras y calumnias: “Me hacen tambalear”

Mortero Aravena frena las expectativas tras victoria de la selección chilena a Rusia

Jorge Aravena piensa que la selección chilena no debe sonreír mucho porque no ve mucho mérito en vencer a Rusia. “No llegaron nunca al arco. Vigouroux debe haber tenido la tarde más tranquila de su vida. No le llegaron nunca, no tuvieron poder ofensivo”, dijo el Mortero.

Publicidad

Publicidad

Aunque, en honor de la verdad, el portero del Swansea City estuvo a punto de recibir un golazo. Afortunadamente para Lawrence Vigouroux, el remate ruso se estrelló poderosamente en el travesaño cuando no tenía cómo hacer para sacarlo. Luego, la pelota salió por el fondo.

Vigouroux, Kuscevic y Maripán colaboraron en dejar el arco de Chile invicto. (Sipa/Photosport).

“No hubo jugadas de frente al arquero o que provocaran el error en la defensa. Nada. Cero. Nuestros dos goles salieron de errores terroríficos de la defensa rusa, pero provocado por la presión ejercida por nuestros jugadores”, dijo también Aravena.

Publicidad

Publicidad

Y además de Gonzalo Tapia, destacó a otro jugador que tuvo el equipo titular chileno. Uno que tuvo arduo trabajo por la banda. “(Fabián) Hormazábal me parece que hizo un muy buen partido”, recapituló el Mortero sobre el carrilero derecho que pertenece a los registros de Universidad de Chile. Habrá que ver si sube el nivel del equipo en el amistoso frente a Perú que cerrará esta fecha FIFA.

ver también Nicolás Córdova pone las métricas sobre la mesa tras triunfo de La Roja: “No está todo tan mal, créanme”

Revive el compacto del amistoso que ganó Chile

¿Cuándo juega Chile vs Perú?

Chile se medirá a Perú este martes 18 de noviembre en el estadio Fischt, también conocido como el Olímpico de Sochi. El pitazo inicial está pactado para las 14 horas, según el horario de Chile continental.

Publicidad