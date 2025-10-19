Llega el final del Mundial Sub-20 y es tiempo de hacer recuentos sobre la participación chilena. La Roja tuvo una participación de pocas luces en la cita mundialista, llegando a octavos de final y siendo goleada por México.

Se suponía que la Selección Chilena era una de las favoritas del Grupo A, compartiendo con Japón, Nueva Zelanda y Egipto. No obstante, el paso a octavos sucedió, únicamente, por una diferencia en el fair play.

Con las tarjetas amarillas como gran diferenciador y con una goleada a cuestas en octavos, es poco lo dulce que se puede sacar del proceso dirigido por Nicolás Córdova. Y hay un ex crack de La Roja que lo sabe bien.

Análisis de uno que sabe: “Hay que saberse manejar”

En el Almanaque de Florete, Paulo Flores entrevistó a Jorge Aravena, hablando largo y tendido sobre el proceso mundialista de la Selección Sub-20. Para el Mortero, la sentencia que resume la participación nacional en el Mundial es desgarradora.

“No se puede catalogar de otra forma que no sea un fracaso, nos fue pésimo, muy mal. Ganamos a Nueva Zelanda, perdimos con Japón, México nos dio un baile, también perdimos con Egipto, que lo mejor que tenían eran unas pirámides que trajeron para la venta“, resaltó Jorge Aravena.

“En todo hay que saberse manejar, en el triunfo y en la derrota. Es tremendamente capacitado el Nico, pero en el fondo uno tiene que utilizar un vocabulario que la gente de la calle entienda. Si me pongo hablar de esquemas tácticos el común del hincha no lo va a entender, el mensaje tiene que ser simple para la gente“, añadió el que jugase las Eliminatorias para el Mundial del 86 y del 90 con Chile.

¿Cuándo es la final de la Copa del Mundo Sub-20?

Será este domingo cuando, en el Estadio Nacional, se enfrenten Argentina y Marruecos, en la gran final del Mundial Sub-20. El horario está determinado a las 20.00 horas de nuestro país.