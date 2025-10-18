Ya se siente la nostalgia. Penúltimo día de actividad en el Mundial Sub 20 Chile 2025, y ante más de 25 mil personas en el Estadio Nacional se jugó la definición por el tercer puesto, que enfrentó a las selecciones de Colombia y Francia.

Pese a que en el papel es el encuentro que ningún equipo quiere jugar, fue la escuadra sudamericana quien salió con todo al Coliseo de Ñuñoa, con el objetivo de meterse en el podio y repetir su mejor campaña en Copas del Mundo, que logró en Emiratos Árabes el 2011.

Colombia y Francia por el tercer puesto del Mundial Sub 20

Las ganas del conjunto cafetalero quedaron expresadas en el comienzo mismo del encuentro, cuando en el minuto 2, realizaron una presión alta a la salida de los galos, lo que aprovechó el creativo Óscar Perea para abrir el marcador.

El tema es que lejos de buscar con celeridad el empate, Francia fue incapaz de quitarle la pelota a Colombia, quien manejó las acciones sin complicaciones. Pese a que los europeos trataron de hacer daño en el segundo tiempo, no fueron capaces.

Así las cosas, la escuadra sudamericana vuelve a subirse al podio de un Mundial Sub 20, en una campaña donde sumaron cuatro victorias, dos empates (ambos en fase de grupos) y la derrota con Argentina, que todavía duele en huestes colombianas.

¿Cuándo finaliza el certamen?

El Mundial Sub 20 Chile 2025 culminará este domingo 19 de octubre, cuando a partir de las 20:00 horas se enfrenten en el Estadio Nacional las selecciones de Argentina y Marruecos por el título.