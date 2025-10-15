Es tendencia:
Sin despeinarse: Argentina supera a Colombia y se mete en la final del Mundial Sub 20

El elenco de Diego Placente venció por la cuenta mínima y ahora llega a la definición del torneo ante Marruecos.

Por Felipe Pavez Farías

© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTArgentina sin despeinarse se mete en la final del Mundial Sub 20

La selección de Argentina se hace fuerte en el Estadio Nacional. El equipo de Diego Placente logró sacar la tarea adelante contra Colombia y confirma su pasaje directo a la definición del Mundial Sub 20

En el primer tiempo, la escuadra de Colombia manejó el partido y tuvo las más claras. Emilio Aristizábal, Juan Arizala y Óscar Perea tuvieron las más claras. Sin embargo, el portero argentino Santino Barbi se transformó en figura y apagó el grito de gol. 

Protagonista de la serie El Marginal aparece alentando en el Mundial Sub 20

Así las cosas, las alegrías tardaron en llegar y hubo que esperar hasta el complemento. Lo que jugó a favor de Argentina. Es que en el minuto 72 llegó la jugada que marcó el partido. Gianluca Prestianni desparramó a la defensa rival y terminó habilitando a Mateo Silvetti que puso el 1-0 sobre la selección de Colombia. 

Con la apertura del marcador, el equipo de Diego Placente comenzó a manejar el partido y controló la verticalidad del rival. Lo que se acrecentó con la expulsión por doble amarilla de Jhon Rentería. 

Ya con un hombre menos Colombia intentó con más garra que fútbol. Lo que hasta se reflejó con la gran cantidad de amarillas que recibieron molestos por las constantes simulaciones de sus rivales. Pese a ello, los trasandinos controlaron los embates y lograron sacar la tarea adelante. 

¿Cuándo es la final del Mundial Sub 20?

La final del Mundial Sub 20 está programada para este domingo 19 de octubre a las 20:00 horas. El duelo entre la selección de Argentina y Marruecos, que eliminó a Francia en penales, definirá al campeón del torneo y se disputará en el Estadio Nacional.

Cabe consignar que el encuentro será transmitido por Chilevisión y DSports. Además estará disponible en Pluto TV, DGO y Chilevisión.cl.

