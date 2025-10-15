Este miércoles se jugarán las semifinales del Mundial Sub 20. Mientras a primera hora en Valparaíso chocarán Marruecos contra Francia, el plato de fondo será Argentina ante Colombia en el Estadio Nacional.

En el encuentro de cuartos de final de la Albiceleste ante México, los hinchas chilenos que llegaron al Coloso de Ñuñoa alentaron a los aztecas. Y entonaron el famoso “porompompom, el que no salta es argentino maricón”. Además, cuando sacaba el portero trasandino le gritaban “puto”, como suelen hacer los mexicanos, para mofarse.

Un hecho que FIFA advirtió y, por los altoparlantes del estadio, pidió que no se siguieran realizando. Algo que los chilenos no tomaron en cuenta y lo cantaron en varias ocasiones.

La FIFA manda a amenazar a hinchas chilenos

Por lo mismo, y considerando que el ente rector del fútbol mundial lo considera un hecho grave (a Chile lo han sancionado varias veces en eliminatorias), ahora se instruyó a la ticketera que enviara un comunicado a quienes irán a ver los partidos para que no se caiga en lo mismo del fin de semana pasado.

La FIFA advierte a los hinchas chilenos a través de un comunicado

“La fiesta de la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA Chile 2025 se vive con respeto por nuestros rivales. Dejemos fuera del estadio los cantos racistas y discriminatorios”, manifiesta el comunicado oficial de Ticketplus.

Publicidad

Publicidad

De hecho, aseguran que los fanáticos que realicen esto pueden quedar con derecho de admisión para ir a ver eventos de fútbol local.

ver también Portugal se farrea un doblete de Cristiano Ronaldo y deja en suspenso la clasificación al Mundial

“No arriesgue sanciones personales. Si usted participa de cantos o gritos racistas y discriminatorias arriesga una sanción de prohibición de ingreso a encuentros deportivos de fútbol por más de 4 años“, se agrega.

El comunicado oficial dirigido a los hinchas chilenos

Publicidad

Publicidad

Habrá que ver la reacción del público sobre todo en el partido entre trasandinos y cafeteros, pues la rivalidad futbolística con Chile hace que haya más pica por parte de los aficionados nacionales.