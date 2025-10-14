Es tendencia:
Insólito: el Mundial Sub 20 de Chile tiene un caso nunca antes visto en la historia del fútbol

Francia está en semifinales de la Copa del Mundo y protagonizó una situación más que insólita con una de sus figuras.

Por Carlos Silva Rojas

Francia protagoniza una insólita situación.
© SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORTFrancia protagoniza una insólita situación.

El Mundial Sub 20 de Chile está en su etapa totalmente definitiva, porque este miércoles se jugarán las semifinales del torneo internacional que se disputa en el país.

La favorita para ganar el torneo es la selección de Argentina, que se medirá por el paso a la final ante Colombia. Mientras que en la otra llave chocarán Marruecos frente a Francia.

Precisamente el cuadro galo es el protagonista de esta historia, ya que los franceses entregaron una de las situaciones más insólitas de todos los tiempos en cualquier Copa del Mundo.

Saïmon Bouabré, el jugador que vino, jugó dos partidos y se fue del Mundial Sub 20

El entrenador de la selección francesa es Bernard Diomède, quien tomó una decisión nunca antes vista en un Mundial, y pese a lo extraño, le resultó.

En la nómina del cuadro galo aparece el volante ofensivo Saïmon Bouabré, quien juega en el Neom S.C. de Arabia Saudita, jugador que sólo fue “prestado” por su club durante la fecha FIFA de octubre.

El formado en AS Mónaco llegó para el duelo ante Japón por los octavos de final, donde Francia ganó de forma insólita por un penal en el tiempo agregado del alargue.

Saïmon Bouabré hizo dos goles y se fue. Foto: Martin Thomas/Photosport

Saïmon Bouabré hizo dos goles y se fue. Foto: Martin Thomas/Photosport

Luego, vino lo mejor: Saïmon Bouabré fue titular y la principal figura en la victoria de Francia por 2-1 ante Noruega por los cuartos de final, donde marcó dos goles y fue escogido como el MVP del partido.

Tras su brillante presentación frente a los escandinavos el mediocampista ofensivo viajó a Santiago y tomó un avión rumbo a Medio Oriente, ya que su club sólo lo facilitó por la fecha FIFA, la que ya culminó. Es decir, vino, jugó apenas dos partidos, dejó a Francia en semifinales y se fue.

El Mundial Sub 20 de Chile entrega una de las historias más surrealistas de todos los tiempos…

