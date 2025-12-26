“Siento mucho odio”: Argentina olvida a Vidal y tiene nuevo enemigo favorito en el fútbol

Queridos u odiados, en la selección de Argentina siempre dan que hablar en el mundo. Los actuales campeones del mundo han tenido a Arturo Vidal por años como el enemigo número uno, tras los potentes dichos de lado a lado.

Con el King apelando a las finales de Copa América ganadas y los trasandinos festinando con Chile sin Mundial, la rivalidad podría llegar perfectamente a su fin. Eso, porque un nuevo “enemigo” apareció en el horizonte albiceleste.

Tal cual, ya que en Francia aún duele la final perdida en Qatar 2022 y uno de sus delanteros salió a gritarle al mundo que desprecia todo lo relacionado a Argentina. Con “picantes” palabras, un ex futbolista se transformó en el “nuevo Vidal”.

Le hizo la cruz a Argentina

Djibril Cissé, ex delantero de Francia, despachó polémicos dichos contra la selección argentina y dijo abiertamente que odia al equipo campeón del mundo en Qatar 2022.

Cissé jugando el Mundial de Sudáfrica /Getty Images

“Después de ver las imágenes (de la final 2022) quedé enojado. Siento mucho odio hacia ellos. Claramente, hoy son nuestro principal enemigo“, dijo el ex delantero galo a L’Equipe.

Por eso, el “nuevo Vidal” para Argentina dejó en claro que espera una revancha mundialera con ansias. Con miras al desafío de 2026, el ex delantero de la Lazio le juró venganza a nuestros vecinos.

“Quiero conseguir la tercera estrella en el último partido de Messi en el Mundial. Tenemos dos o tres cuentas pendientes que saldar con Argentina”, cerró, hirviendo en rabia.



