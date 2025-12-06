El sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 dejó a varios analizando lo que será el inicio de la próxima cita planetaria. Y es que lo que se vivirá en Estado Unidos, México y Canadá será algo inédito, con 48 selecciones repartidas en 12 grupos.

Con este nuevo formato se produjeron varios cambios, ya que son muchas, demasiadas las selecciones de discutible nivel que dirán presente en el torneo. Así, los partidos entre combinados potentes quedaron reservados para la ronda eliminatoria, ya que apenas hay duelos destacados en la fase de grupos.

Así mismo lo ve Claudio Borghi, quien en charla con RedGol se la jugó al decir que acaba de morir el mítico término de “grupo de la muerte”, además de claro, mandar a callar a quienes aseguran que a Argentina le tocó el grupo más fácil de todos.

La visión de Claudio Borghi tras el sorteo del Mundial 2026

El Bichi aseguró que “me llama la atención son 12 grupos, una locura. A mi edad primera vez que lo vea, quizás más adelante sean mas. Pero no hay grupos de la muerte, hay grupos, no recuerdo todos, pero con países que no he visto jugar. Son grupos accesibles para las potencias. Ahora si el grupo de Argentina es fácil o no, no lo sé, no he visto a todas las selecciones”.

Así quedaron ordenados los 12 grupos del Mundial 2026. | Foto: Getty Images.

“¿La copa regalada? Qué copa si todavía no empezó. Mira la envidia se manifiesta de diferentes formas. Depende de la persona, el país, la edad, la cultura, pero no he visto que ningún país se puede quejar que tiene un grupo imposible. Si es por los comentarios de la gente no se podría vivir, me da exactamente lo mismo lo que opina el público sobre el sorteo que ni vi, ya no me interesa ni verlo”, agregó.

A la hora de analizar la triste ausencia de la Roja, el Bichi aseguró que “si Chile estaba era otra cosa. pero le presto poca atención a las primeras fases de los mundiales. Cubrí los últimos tres y las primeras fases son malas, son equipos debutantes que van a tomarse fotos en algunos casos. La etapa buena es cuando pasas a segunda ronda”.

“Los equipos tradicionales hoy no sé si alguno quedará afuera, es una situación para jugar unos partidos para ver cómo es el tema. Son muchos países, con distancias considerable es todo un experimento”, concluyó el Bichi.