Este viernes se realiza el sorteo de los grupos de la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026, la cita planetaria que tendrá a Argentina defendiendo el título y buscando repetir lo realizado por Lionel Messi y compañía en Qatar 2022.

Una leyenda trasandina, Gabriel Batistuta, ya se encuentra en Washington, Estados Unidos, para vivir la ceremonia en persona. Y la sensación del segundo máximo goleador de la selección argentina con 54 tantos, es que La Albiceleste llega como favorita.

“Argentina está para ir por otra estrella. Estoy convencido, no veo por qué no. Lo primero que me gusta de esta selección es que son campeones del mundo, eso primero“, dijo Batistuta a Olé.

Batistuta: Argentina se mantiene y mejora

El ex delantero agregó que “después destaco que mantuvieron el nivel. Hace tres años que están jugando igual y siguen mejorando”.

“Pero hay selecciones que juegan bien y esto es un Mundial. Sacas mal de un lateral y te quedas afuera. Yo pienso que somos favoritos, pero eso no te garantiza ser campeón“, complementó el oriundo de Avellaneda.

Por otro lado, y respecto a la pelea por el puesto de Julián Álvarez y Lautaro Martínez manifestó “¡qué sé yo! Déjense de hinchar las pelotas con esto. Hay que disfrutarlos a los dos. Son dos atacantes tremendos que pueden jugar como el técnico decida, por suerte. No todas las selecciones tienen este problema”.

Batistuta sentencia que “no me da nostalgia que pueda ser el último Mundial de Messi. Nada dura cien años. Me da alegría que a Leo lo hayamos podido disfrutar tanto tiempo. Me alegra haberlo disfrutado“.