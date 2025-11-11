Lionel Messi cumplirá 39 años en pleno Mundial del 2026. Una edad avanzada para un futbolista, pero de igual manera espera estar en la cita de Norteamérica para aportar con su talento a la selección de Argentina.

Eso sí, de antemano se pone el parche antes de la herida. Esto porque a diferencia de los otros cinco Mundiales que disputó, no estará en Europa, sino que en el Inter Miami de Estados Unidos.

Eso provoca que físicamente deba hacer un trabajo diferente. “La temporada nuestra es diferente a la de Europa. Nosotros vamos a tener una pretemporada de por medio, pocos partidos hasta llegar a la fecha del Mundial”, sostuvo en diálogo con Sport.

Por lo mismo es que no se proyecta tanto. “Hay que ver el día a día si realmente me siento bien físicamente para estar como a mí me gustaría estar y poder participar”, sostiene.

Lionel Messi espera estar en el Mundial del 2026

Las ganas de Messi de jugar el Mundial

De todas maneras entiende que se trata de un momento único para cualquier jugador. Además, tiene claro que por edad puede ser su última Copa del Mundo.

“Un Mundial especial, es especial jugar con la Selección y más competiciones importantes, oficiales y más lo que significa un Mundial y después de haberlo ganado también”, sostuvo.

Remarcó que necesita sentirse en plenitud en algunos meses más para ser parte del seleccionado. “No quiero ser entre comillas una carga, me quiero sentir bien físicamente, estar seguro de que puedo ayudar y aportar cosas al grupo, al plantel”.

“Obviamente consciente de que es un Mundial y es especial y que el Mundial es lo más grande que hay a nivel de competencia. Así que ilusionado pero llevándolo con el día a día”, indicó la Pulga.

