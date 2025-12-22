Aún duele en los hinchas de O’Higgins la noticia que remeció el inicio de semana: Francisco Meneghini no será más el DT. Es que Paqui no llegó a acuerdo con la nueva dirigencia y dijo adiós tras un campañón.

Y cuando todos los caminos apuntan a U de Chile, donde lo quieren hace rato, uno de los referentes históricos del Capo de Provincia alzó la voz. Se trata de Paulo Garcés, portero campeón con los celestes en 2013.

En diálogo con RedGol, el Halcón se puso en modo hincha y lamentó el adiós de Meneghini. “Paqui le dio le dio algo distinto a O’Higgins, durante muchos años no se peleaba por ir a copa internacionales“, partió diciendo.

Paulo Garcés quiere revancha para O’Higgins con la U

Siempre pendiente de la actualidad de O’Higgins, Paulo Garcés habló con RedGol. Consultado sobre el reemplazante de Francisco Meneghini, el portero fue claro: habló de Gustavo Álvarez, aunque sabe que será difícil.

“Es una pena para el hincha (la salida de Meneghini), obviamente para los que somos hinchas del Capo, porque era muy buen técnico, con un muy buen cuerpo técnico que lo conozco”, lamentó.

Fue ahí que ante la consulta de una “venganza” con Gustavo Álvarez a los celestes, el Halcón aseguró que “todos sabemos lo que es, lo que hizo en Huachipato y Universidad de Chile”.

“Después de muchos años a la U la puso nuevamente en copa internacional, así que no vería con malos ojos que pudiera llegar. Ahora yo siento que si está saliendo de Universidad de Chile es porque quiere dar un salto más grande a otro país o a una selección”, cerró.