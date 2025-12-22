O’Higgins sorprendió en este inicio de semana con una noticia que golpeó duramente a los hinchas. Esto debido a que Francisco Meneghini no continúa como entrenador del cuadro celeste. Por lo que ahora tiene vía libre para negociar su posible llegada a Universidad de Chile, ante la eventual salida de Gustavo Álvarez.

Paqui fue pieza fundamental en la campaña del 2025 donde los rancagüinos se metieron en Copa Libertadores. El triunfo agónico ante Everton permitió quedarse con el Chile 3 y dejar a la U en Copa Sudamericana.

Tras ello, se indicó que las negociaciones comenzaron y hasta el DT trasandino confesó su deseo de mantenerse en la institución en su retorno a desafíos internacionales. Incluso ya se había conocido que Bahía sería el rival en febrero.

Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto y este 22 de diciembre se confirmó la salida de Paqui Meneghini. “O’Higgins desea agradecer públicamente el gran trabajo realizado por Francisco Meneghini junto a sus ayudantes Federico Martorrell y Emmanuel Francés, el preparador físico Gonzalo Fellay y el analista táctico Lautaro Correa”, detalla el comunicado publicado está jornada.

¿Porqué se va Paqui Meneghini de O’Higgins?

Lo llamativo del comunicado que está firmado por Matías Ahumada, uno de los nuevos dueños de O’Higgins, es que se apunta a que Paqui Meneghini fue quien decidió no renovar. Pese a los intentos y propuestas del cuadro celeste, el DT que trabajó con Marcelo Bielsa y hasta fue su “espía”, prefirió buscar nuevos desafíos.

“Pese a la voluntad del Club de dar continuidad al proceso deportivo, el cuerpo técnico ha decidido no analizar la propuesta de renovación presentada y emprender nuevos horizontes”, recalcaron.

“Los propietarios junto al área deportiva, continuaremos trabajando para seguir jerarquizando el fútbol profesional de O’Higgins FC con el objetivo de fortalecer el crecimiento institucional y deportivo”, sentencia el comunicado.

Por lo que ahora Meneghini tiene vía libre para negociar con Universidad de Chile. El Romántico Viajero está a detalles de cerrar la salida de Gustavo Álvarez y Paqui ha sido carta para reemplazarlo desde hace varios meses. Incluso ya fue sondeado anteriormente por Azul Azul.